Pasėkmės už kelias dienas paliktą augintinį gali nustebinti

Pasak specialistės, pirmiausia svarbu įvertinti, ar šuo apskritai buvo mokytas ramiai pasilikti vienas.
„Jei šunį išmokei, kad tai yra laikina situacija, jis priima tai kaip tam tikrą gyvenimo taisyklę. Tiesa, esu ne kartą mačiusi, kai šuo akivaizdžiai nervinasi, stresuoja ir loja. Tokia situacija jam tikrai kelia stresą“, – pasakojo kinologė.
Ji paaiškino, kad šuniui netikėtai pasikeitusi įprasta situacija gali sukelti nemažai nerimo.
„Šuo pasaulį mato per paveiksliukus. Įsivaizduokime didelę dėlionę. Jis yra pratęs toje gatvėje, prie tų namų vaikščioti su šeimininku, o čia staiga yra pririštas, šeimininkas išėjo. Ta dėlionės detalė tampa nežinomybe. Vadinasi, jam tai mažas pasaulio subyrėjimas toms kelioms minutėms, kol jūs apsiperkate“, – teigė V. Jazukevičiūtė.
Tiesa, stresas – ne vienintelė rizika. Be priežiūros paliktas gyvūnas gali tapti ir kitų žmonių taikiniu.
Kita medalio pusė – pavojus aplinkiniams. Net ramus šuo tam tikroje situacijoje gali sureaguoti netikėtai.
„Kyla klausimas dėl šeimininko atsakomybės. Būkime realistai – šuo turi dantis ir potencialą įkąsti. Reikia privesti jį prie tam tikros situacijos ir bet kuris šuo galimai gali įkąsti“, – pabrėžė kinologė.
Anot jos, vien tai, kad šuo tyliai laukia šeimininko, dar nebūtinai reiškia, jog gyvūnas jaučiasi gerai.
„Jei visiems gerai, turbūt ne mano vieta teisti, tačiau ne visi šeimininkai puikiai supranta savo šunį. Yra, galima sakyti, introvertiškų ir ekstravertiškų šunų. Tie, kurie stresuoja ir tai išreiškia balsu, yra pastebimi. Yra ir šunys, kurie stresą išgyvena tyliai. Kaip ir žmogus – kuris labiau stresuoja: tas, kuris rėkia, ar tas, kuris viską tyliai laiko savyje?“ – svarstė V. Jazukevičiūtė.
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Prieš nusprendžiant augintinį kelioms minutėms palikti prie parduotuvės, specialistė patarė įvertinti ne tik patį šunį, bet ir aplinką.
„Jei niekada šuniui to nerodėte, geriau taip nedarykite. Jei esate išmokę, kad šuo pasilieka, ir, tarkime, įėję pro duris ar per stiklą jį matote, greitai pasiimate prekę ir atsiskaitote, tuomet gal ir nieko tokio. Tiesa, tai labai individuali situacija, nes reikia žiūrėti ir į aplinką. Jei pro šalį eina labai daug žmonių, turbūt taip pat nereikėtų šuns palikti. Kol kas tai kiekvieno šeimininko sprendimas, kol tai netapo didele problema ir neįsikišo Vyriausybė“, – kalbėjo kinologė.
Svarbiausia, anot jos, augintinį prie tokių situacijų pratinti palaipsniui ir išmokyti ramiai laukti.
„Jei šuniui duota tokia komanda, jis tiesiog laukia, nes taip yra išmokytas. Darbo daug, bet tai atsiperka“, – apibendrino V. Jazukevičiūtė.
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