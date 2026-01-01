Sinoptikai: pirmoji Naujųjų naktis Lietuvoje buvo šalčiausia per beveik dvejus metus

„Sausio 1-osios naktis Lietuvoje buvo šalčiausia per beveik dvejus metus. Dėl ramių oro sąlygų ir giedro dangaus oro temperatūra vietomis buvo nukritusi žemiau 20 laipsnių šalčio. Žemiausia oro temperatūros reikšmė išmatuota Šalčininkuose, kur šalo iki -20,4 °C“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT).
„Ir nors tokia reikšmė gali atrodyti labai žema, tačiau prieš 56 metus (1970 m.) sausio 1-ąją Varėnoje buvo gerokai šalčiau. Fiksuotas net -32,6 °C speigas“, – teigiama įraše.
Tuo metu ketvirtadienį, pasak sinoptikų, Lietuvoje daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus. Pranešama, kad daugelyje šalies rajonų pustys, vietomis kils pūga. Vėjas bus pietinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai sieks 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra – 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos. Teigiama, jog snigs ir artimiausią naktį, todėl sniego danga, kaip prognozuojama, dar labiau pastorės.
