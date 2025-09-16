NKVC: vasarą Lietuvoje nukritę dronai buvo agresorės Rusijos paleisti į Ukrainą

„Šiuo metu turimi tyrimo duomenys leidžia toliau laikytis pirminės versijos, kad dronai, nukritę Lietuvoje, buvo paleisti agresorės Rusijos į Ukrainą ir į Lietuvos teritoriją pateko atsitiktinai. Atliekant šį tyrimą Generalinė prokuratūra (GP) bendradarbiauja su šalies institucijomis ir tarptautiniais partneriais, kad tyrimas būtų atliktas objektyviai, išsamiai ir kuo greičiau baigtas. Viešai pateikiamos anoniminių šaltinių interpretacijos klaidina visuomenę“, – pažymima NKVC komentare.
Kiek anksčiau naujienų portalas „Delfi“, remdamasis savo šaltinių informacija, paskelbė, jog liepos pabaigoje į Lietuvą įskridęs dronas su sprogstamuoju užtaisu buvo paleistas iš Baltarusijos.
Kaip skelbė portalas, tai buvo tikslingai suplanuota operacija, kurios tikslas – patikrinti Lietuvos oro gynybos pajėgumus ir sukelti psichologinį efektą.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
