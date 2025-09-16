Žiniasklaida: liepą Lietuvoje nukritęs rusų dronas su sprogmenimis buvo paleistas Baltarusijoje

Skelbiama, jog tai buvo tikslingai suplanuota operacija, kurios tikslas – patikrinti Lietuvos oro gynybos pajėgumus ir sukelti psichologinį efektą.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
