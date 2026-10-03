NKVC vadovas: galimo objekto žyma fiksuota Baltarusijos teritorijoje, neaišku, ar tai dronas

„Žyma aptikta prieš Lietuvos teritoriją, Baltarusijos teritorijoje. Nenorėčiau labai įvardinti atstumų, bet turėjome pakankamai pasiruošti dėl gyventojų įspėjimo, kas labai svarbu, išnaudoti tą laiką, kad būtų galima įsivertinti pavojų, nes parametrai, kurie buvo fiksuojami, (…) neatitiko šimtu procentu tų žymų, kurie būdingi dronui“, – žurnalistams šeštadienį sakė V. Vitkauskas.
Jis pabrėžė, kad vis dar nėra nenustatyta, ar galimas objektas buvo dronas, nes objektas dar nėra aptiktas ir identifikuotas, viskas paaiškės tik nustačius objekto buvimo vietą.
„Tai nebūtinai buvo dronas, tai galėjo būti kažkokia anomalija, paukščių pulkas, tai šioje vietoje, kol nerastas objektas, sakyti, kad tai buvo dronas, tikrai nesiryžtume“, – aiškino V. Vitkauskas.
Oro pavojus su statusu „Geltona“ šeštadienį buvo paskelbtas maždaug 40 minučių, Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje. Dėl incidento iš Šiaulių pakelti NATO oro gynybos misijos naikintuvai.
NKVC vadovo teigimu, žyma iš radarų dingo galimam objektui dar nepasiekus Vilniaus.
Pasak V. Vitkausko, iš gyventojų gauta pranešimų dėl galimai fiksuoto objekto ir galimo sprogimo, tačiau jie nepasitvirtino.
„Skambučių pasitaiko, nebūtinai netgi kai yra oro pavojus paskelbtas, bet kai oro pavojus paskelbtas, žmonės dar labiau pasidaro pastabūs, galbūt kai kuriuos dalykus vertina kaip dronus, bet tai nebūtinai dronas. (…) Bet, aišku, esame žmonėms dėkingi už pranešimus, tik geriau nebandyti fiksuoti telefonu drono, bet sulaukti instrukcijų (… ) ir išvengti pavojaus“, – teigė NKVC vadovas.
Anot jo, pamačius įtartiną objektą, pirmiausia reikia skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė pranešė apie tikėtiną oro pavojų ir ragino nusimatyti saugią vietą.
Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
Dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos buvo laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė, dėl to paveikta 12 skrydžių.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjį dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos, jis turėjo sprogmenį.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.
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