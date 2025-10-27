NKVC vadovas – apie kontrabandinių balionų „ataką“: įvardijo skaičius

Pasak jo, Lietuvos oro erdvę stebinčiuose radaruose fiksuoti 66 atvaizdai.
„Fiksuota 66 atvaizdai. Tai lyginant su užvakar diena, tai yra porą kartų daugiau“, – LRT radijui sakė V. Vitkauskas.
Pasak jo, kol kas buvo rastas vienas į Lietuvą įskridęs balionas, kitų ieškoma.
Dėl incidento vėl laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, Lietuva taip pat kuriam laikui uždarė sausumos pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Pareigūnai teigia, kad kontrabandiniai balionai į Lietuvą aktyviau leidžiami susiklosčius pažeidėjams palankioms oro sąlygoms, pirmiausia – tinkamam vėjui.
Fiksuota 66 atvaizdai.
„Jeigu mes matome, kad balionai juda link oro uosto, link tų lėktuvų nusileidimų ir kilimo tako arba, sakykim, ta kryptimi, tai atitinkamai tada ir priimami sprendimai (stabdyti oro uostų darbą – BNS“, – sakė V. Vitkauskas.
Dėl balionių įskridimų oro uostų veikla Lietuvoje trikdoma trečią parą iš eilės, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.
Pirmadienį aptarti padėties šiuo klausimu renkasi vyriausybinė Nacionalinio saugumo komisija.
Sekmadienį vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius po susitikimo su kariuomenės ir vidaus tarnybos institucijų vadovais pareiškė, kad tarnybos nedelsiant imsis naujų priemonių, siekiant užkardyti kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamas grėsmes, tačiau jų neviešino dėl saugumo.
Naujausi komentarai