NKVC: kabelis Baltijos jūroje pažeistas keli kilometrai nuo Liepojos uosto

Jis pažymėjo, kad pažeidimas fiksuotas Latvijos teritoriniuose vandenyse, „keli kilometrai nuo Liepojos uosto“, todėl Latvijos tarnybos ėmėsi veiksmų išsiaiškinti kaltininką ir sutaisyti kabelį, kad vėl būtų užtikrintas tiekimas.
Pirmasis sugadinimą fiksavo Lietuvos NKVC.
„Perdavėme tą informaciją Latvijos kolegoms ir Latvijos kolegos dabar vykdo tyrimą, nustatinėja galimą pažeidėją, kalbasi su tam tikro laivo savininkais, įgula, ir matysime, koks tas rezultatas bus tyrimo, laukiame labai nekantriai, kada tyrimas bus pabaigtas“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
Kaip skelbia Latvijos naujienų agentūra LETA, Liepojos–Šventosios kabelis veikia nuo 1995-ųjų, jį valdo Švedijos telekomunikacijų operatorė „Arelion“. Įmonei priklauso ir Šventąją su Švedijos Gotlando sala jungiantis kabelis, kuris buvo pažeistas pernai pavasarį.
Lietuvos telekomunikacijų bendrovės „Telia“ atstovas Audrius Stasiulaitis BNS teigė, kad nors įmonė ir naudojasi kabeliu, paslaugų tiekimui „jokios įtakos nėra“.
„Viskas veikia“, – sakė A. Stasiulaitis.
Kaip patikino NKVC vadovas, Lietuva glaudžiai bendradarbiauja su Latvijos tarnybomis. Detalesnės informacijos jis neatskleidė nenorėdamas pakenkti Latvijos tarnybų atliekamam tyrimui.
Remdamasis Latvijos premjere Evika Silina (Evika Silinia) LRT radijas nurodė, kad dėl įvykio pradėtas baudžiamasis procesas.
Šis pradėtas po to, kai, V. Vitkausko duomenimis, NKVC sausio 2-ąją, apie 23 valandą, Baltijos jūroje fiksavo privačiai įmonei priklausančio optinio kabelio pažeidimą.
„Laivas yra nustatytas, bendraujama su įgula, žiūrima, kokios galėjo būtų pasekmės šito viso incidento ir kai tą informaciją gausime, tada pasidalinsime“, – sakė NKVC vadovas.
Jo teigimu, kabelis yra vienas Lietuvos ir Latvijos kritinės infrastruktūros elementų, kuriuo užtikrinamas vartotojų susisiekimas internetu su Skandinavijos valstybėmis, tačiau vartotojams įvykis trikdžių nesukels.
„Svarbiausia pastebėti, kad vis tiktai subalansavimą pavyko užtikrinti ir mūsų operatoriai patikino mus, kad jokių trikdžių mūsų vartotojams nėra, srautai internetinio susisiekimo buvo paskirstyti į kitus taškus, per sausumą į Lenkiją, yra kabelis tiesiogiai ir su Švedija. Turime alternatyvų ir vartotojai jokių trikdžių nepajus“, – teigė V. Vitkauskas.
BNS rašė, kad sekmadienį latvių policijos pareigūnai, bendradarbiaudami su pakrančių apsauga bei kitomis vidaus reikalų tarnybomis, įlipo į laivą, kuris šiuo metu yra Liepojos uoste, ir nuo tada palaiko ryšį su jo įgula.
Nepranešama apie laivo ar jo įgulos sulaikymą. Teigiama, kad jie bendradarbiauja su policija.
Kaip skelbė BNS, Naujųjų metų išvakarėse taip pat buvo pažeistas „Elisa“ povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos.
Po to Suomijos policija sulaikė 132 metrų „Fitburg“, plaukiantį iš Sankt Peterburgo Rusijoje į Haifą Izraelyje, ir jo 14 įgulos narių, įtarusi, kad laivo inkaras Suomijos įlankoje apgadino povandeninį telekomunikacijų kabelį.
Maždaug prieš metus po įtariamų diversijų, kai buvo nutraukti keli povandeniniai telekomunikacijų ir elektros kabeliai, NATO pradėjo Baltijos jūros stebėsenos misiją „Baltijos sargas“ („Baltic Sentry“).
Ekspertų ir politikų teigimu, incidentai yra Rusijos organizuotų hibridinio karo veiksmų dalis.
