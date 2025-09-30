Per nenumatytą Seimo posėdį pristatyti trys kandidatai į KT teisėjus

Julius Sabatauskas: mano paskyrimas KT teisėju nepadarytų jo labiau politizuotu
Parlamentaras Julius Sabatauskas sako, jog Seimui pritarus jo kandidatūrai į KT teisėjus, teismas netaps labiau politizuotu.
„Galiu patikint, kad jei mano kandidatūra sulauktų pritarimo, KT netaps politiškesnis, kaip tenka girdėti iš kai kurių pasisakymų“, – Seimo salėje kalbėjo J. Sabatauskas.
Jis taip pat teigė esantis įsitikinęs, jog KT turi išlikti nepriklausomas, kolegialus sprendimų priėmėjas, todėl žadėjo atsakingai ginti Konstitucijos ir teisės viršenybę, joje įtvirtintas vertybes, žmogaus orumą, demokratiją, teisinę valstybę ir valstybės nepriklausomybę.
J. Sabatausko kandidatūrą į teisėjus pateikė Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas.
Toks žingsnis sulaukė opozicijos kritikos, kuri kandidatūrą vadina ydinga praktika bei abejoja J. Sabatausko kompetencijomis eiti pareigas.
Šiuo metu Seimo narys eina Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pareigas, parlamente jis dirba jau septintą kadenciją.
„Komiteto veiklos kryptys ir viena išskirtinių veiklos krypčių, įstatymų ir kitų Seime svarstomų teisės aktų projektų vertinimas dėl jų atitikties Konstitucijai – patirtis, kuri man leido valdyti teisėkūros procesus, teisės aktų aiškinimą, taikymą, konstitucinės kontrolės mechanizmą, giliau pažinti konstitucinės teisės principus, priimti pasvertus ir subalansuotus sprendimus“, – kalbėjo kandidatas.
J. Sabatauskas šiuo metu narystę socialdemokratų partijoje yra sustabdęs.
Kitų metų pradžioje įvyksiant trijų teismo teisėjų rotacijai, be minėtos J. Sabatausko kandidatūros, prezidentas Gitanas Nausėda į KT teisėjus pateikė pateikė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekaną Haroldą Šinkūną, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė – šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.
Teisėjus į KT skiria Seimas. Po kandidatą pateikia prezidentas, Seimo pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
KT įstatyme numatyta, kad šio teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.
