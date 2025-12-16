Bylą dėl Sabatausko skyrimo teisėju Konstitucinis Teismas nagrinės žodinio proceso tvarka

Antradienį KT šią bylą nagrinėjo rašytinio proceso tvarka ir sprendė klausimą, ar užtenka rašytinio, ar reikalingas žodinis posėdis.
„Atsižvelgęs į suinteresuoto asmens, Seimo, atstovo Raimondo Šukio prašymą nagrinėti šią konstitucinės justicijos bylą žodinio proceso tvarka ir įvertinęs bylos medžiagą, Konstitucinis Teismas nusprendė šią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka Konstitucinio Teismo posėdyje 2025 m. gruodžio 30 d. 10 val.“ – rašoma teismo pranešime.
Į posėdį šaukiami pareiškėjos Seimo narių grupės atstovai, Seimo nariai Mindaugas Lingė, Paulė Kuzmickienė, Jurgis Razma, Agnė Širinskienė. Taip pat ir suinteresuoto asmens, Seimo, atstovai – Seimo narys R. Šukys, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Privatinės teisės skyriaus vyresniosios patarėjos Milda Masteikienė, Irena Šambaraitė.
Kaip skelbta anksčiau, į KT kreipęsi Seimo nariai tikina, jog Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui vadovavęs J. Sabatauskas neatitinka šio teismo teisėjams keliamų reikalavimų – neturi 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažo.
Kreipimąsi, kurį KT priėmė nagrinėti, pasirašė 32 Seimo nariai, priklausantys Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijai, Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ ir mišriai Seimo narių grupei.
ELTA primena, kad spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė J. Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas į KT Haroldas Šinkūnas iš pradžių nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo. Po antro pateikimo parlamentas lapkričio pabaigoje H. Šinkūno kandidatūrai į KT teisėjus pritarė.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
