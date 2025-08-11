Nekasdienis vaizdelis: užfiksavo įspūdingą viesulą

Viesulas pastebėtas sekmadienį, maždaug prieš 16 val., netoli Kruopių kaimo.
„Gerokai dažniau panašūs sūkuriai formuojasi virš Baltijos jūros arba Kuršių marių vandens, bet kartais pasitaiko ir virš sausumos“, – aiškino Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt) ir pridūrė, kad tokie virvę primenantys viesulai nėra itin pavojingi. Jie trunka iki 5–10, o kartais ir iki 15 minučių.
Vis dėlto, anot meteo.lt, toks reiškinys gali pridaryti nuostolių: apgadinti stogą, išdaužyti langus, sugriauti seną pašiūrę, tvartą ar šiltnamį. Sūkurys gali nutraukti elektros laidus, išversti medžius.
Apie šio konkretaus viesulo padarytą žalą kol kas informacijos nėra.
Šeštadienio diena Lietuvoje buvo itin vasariška: šildė maloni šiluma, buvo sausa ir saulėta, o sekmadienį visoje šalyje palijo, daug kur griaudėjo perkūnija. Tai, anot sinoptikų, buvo paskutinė tokia drėgnesnė diena. Nauja savaitė bus sausiausia ir labiausiai saulėta šią vasarą.
