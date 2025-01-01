Naujausia orų prognozė: įvardijo, kada atšals

Anot sinoptikų, ateinančios savaitės dienos bus šiltos ir daugiausia sausos.
Trečiadienį be žymesnio lietaus. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s. Žemiausia temperatūra naktį 3–8, vakariniame pakraštyje 9–11, aukščiausia dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 3–8 m/s, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Sekmadienį be žymesnio lietaus. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje atšals“, – feisbuko paskyroje rašė tarnybos atstovai.
