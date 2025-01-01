 Naujausia orų prognozė: įvardijo, kada atšals

2025-11-04 17:29 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo artimiausių dienų orų prognoze.

Naujausia orų prognozė: įvardijo, kada atšals
Naujausia orų prognozė: įvardijo, kada atšals / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Anot sinoptikų, ateinančios savaitės dienos bus šiltos ir daugiausia sausos.

Trečiadienį be žymesnio lietaus.  Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s. Žemiausia temperatūra naktį 3–8, vakariniame pakraštyje 9–11, aukščiausia dieną 8–13 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus.  Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9, dieną 9–13 laipsnių šilumos.

Penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma.  Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 9–13 laipsnių šilumos.

Šeštadienį lietaus tikimybė maža.  Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 3–8 m/s, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

Sekmadienį be žymesnio lietaus.  Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje atšals“, – feisbuko paskyroje rašė tarnybos atstovai.

