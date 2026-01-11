Naujas poligonas: kodėl jo reikia ir kodėl Kapčiamiestyje?

„Divizijos kovinė parengtis neįmanoma be poligono, kuriame galėtų treniruotis brigados dydžio vienetas“, – teigia Krašto apsaugos ministerijos Logistikos departamento direktorius plk. ltn. Aurius Daškevičius.
Šiandien iki brigados lygio mokymai galimi tik Pabradės poligone, kur dislokuoti ir treniruojasi JAV kariai, Rūdninkų poligone galės treniruotis Vokietijos brigados kariai. Kitos karinio rengimo vietos skirtos iki kuopos ir bataliono lygmens vienetams ir fiziškai nepajėgios sutalpinti didesnių pajėgų. Tai riboja tiek nacionalinių pajėgų, tiek sąjungininkų parengtį.
„Atgrasymas susideda iš karinių pajėgumų, valios, pasirengimo, turimų technologijų ir kariuomenės gebėjimų. Be realių pratybų neįmanoma įvertinti nei parengties, nei sąveikos – simuliacijos to neatstoja“, – pabrėžia gynybos ekspertas dr. Giedrius Česnakas.
Nors kartais teigiama, kad kaimyninėse šalyse poligonų yra mažiau, Latvija ir Estija turi didesnius mokymo laukus pagal šalies plotą, nors jų kariuomenės yra mažesnės nei Lietuvos.
Kodėl pasirinktas Kapčiamiestis?
Rusijos agresija prieš Ukrainą išryškino realias grėsmes regionui. Lietuva turi apie 700 km sieną su Baltarusija ir 300 km – su Rusija. Suvalkų koridorius jungia NATO valstybes kontinentinėje Europoje ir kartu skiria Kaliningradą nuo Baltarusijos.
„Suvalkų koridoriaus zona yra interesų susikirtimas. Suprasdami geopolitinius jautrumus, turime vystyti savo gynybos pajėgumus“, – sako dr. G. Česnakas.
Lietuvos poligonai išdėstyti aplink valstybės perimetrą – Pabradė, Rūdninkai, Tauragė – tačiau pietų Lietuvoje tokios infrastruktūros nėra. Kapčiamiesčio teritorija siūloma dėl strateginės padėties netoli Lenkijos sienos ir Suvalkų koridoriaus. Kariniu požiūriu ši vieta leidžia sumažinti pietų Lietuvos pažeidžiamumą.
Renkantis vietą vertinti keli kriterijai: valstybinės žemės plotas, gyventojų tankumas, saugomų teritorijų ir kultūros vertybių skaičius. Aplinkos ministerija patvirtino, kad Lietuvoje nėra vientisų teritorijų, atitinkančių visus karinius kriterijus.
„Be strateginės lokacijos Suvalkų koridoriuje, iš septynių vertintų teritorijų pasirinkta teritorija šalia Kapčiamiesčio turi daugiausia valstybinės žemės ir mažiausią gyventojų tankumą. Kitose vietose paliestų ir tektų iškraustyti kur kas didesniam skaičiui žmonių“, – paaiškina plk. ltn. A. Daškevičius.
Poveikis gyventojams
Jeigu Seimas priims Kapčiamiesčio poligono steigimo įstatymą, išsikelti tektų 13 sodybų savininkams – tai būtina dėl pačių gyventojų saugumo, nes šios sodybos patenka į šaudymo zonas. Likusios 77 sodybos yra karinio mokymo teritorijoje, kurioje šaudyklų nebus – gyventojai galės sodybas išsaugoti ir pasilikti jose.
Turto vertinimą atliks nepriklausomi vertintojai. Kompensacijos dydis bus nustatomas ne pagal Registrų centro įkainojimą, bet pagal individualų vertinimą arba atkuriamąją vertę.
„Suprantame, kad tai ypač jautru ir skaudu ten gyvenantiems žmonėms. Todėl siekiame rasti sutarimą ir teisingą kompensavimą vietos gyventojams“, – teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Kontrmobilumas ir miškai
„Karinė infrastruktūra skirta atgrasymui. Konflikto atveju priešininkas taikosi į strateginius objektus – vadavietes, kritinę infrastruktūrą, karines bazes. Modeliavimai rodo, kad prioritetiniai taikiniai yra sprendimų priėmimo centrai ir kritinė infrastruktūra, o ne mokymo teritorijos. Tuščia, neapginta teritorija kviečia agresiją – stipri infrastruktūra ir pasirengimas atgraso", – pažymi dr. G. Česnakas.
Kapčiamiesčio poligone neplanuojami plyni miškų kirtimai – miškai kartu su inžinerinėmis kliūtimis sudaro fortifikacijos dalį.
Miškas bus kertamas minimaliai – tik tiek, kiek būtina šaudykloms įrengti. Tai sudarytų apie 10 proc. teritorijos.
Regioninis kontekstas
Poligonų plėtra vyksta visame NATO rytiniame flange: Latvija plečia Adaži poligoną, Estija turi dideles mokymo teritorijas, Lenkija planuoja naujus poligonus, Vokietija atnaujina apleistas bazes. Augant grėsmei, stiprėja ginkluotosios pajėgos – tam reikia erdvės treniruotėms.
Kaip rašoma pranešime spaudai, Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė įsipareigoja tęsti dialogą ir siekti, kad vietos bendruomenių gyvenimas būtų sutrikdytas kuo mažiau.
Analizė: viešajame diskurse dėl Kapčiamiesčio poligono pastebima rusiškų manipuliacijų
Viešojoje erdvėje pastebimi koordinuotos dezinformacijos kampanijos prieš planuojamą Kapčiamiesčio karinį poligoną požymiai, skelbia tyrimą atlikusi duomenų analizės bendrovė „Repsense“.
Tyrėjai su dezinformacijos stebėsenos platformos „Havel DI“ pagalba išanalizavo 3,5 tūkst. paminėjimų „Facebook“ paskyrose ir komentaruose, „Telegram“ grupėse, „TikTok“ vaizdo įrašuose ir tradicinėje žiniasklaidoje nuo 2025 m. gruodžio 15 d. iki 2026 m. sausio 7 d.
Tyrimo metu nustatyti reikšmingi sutapimai tarp Rusijos informaciniuose kanaluose propaguojamų naratyvų ir lietuviškoje socialinėje medijoje pasirodančių žinučių. Tiesa, kaip teigia „Repsense“ vadovas Mykolas Katkus, tuo pačiu metu vyksta normali bei demokratinė diskusija dėl poligono.
„Labai svarbu atskirti – vyksta ir normali demokratinė diskusija dėl karinės infrastruktūros projektų, jų vietos ir pristatymo vietos bendruomenei. Tačiau matome ir informacinės operacijos požymių, kuria siekiama išnaudoti ir sustiprinti šias abejones koordinuotomis žinutėmis socialinės žiniasklaidos platformose“, – pranešime cituojamas M. Katkus.
Toks modelis gana tipinis iš anksto suplanuotoms informacinėms operacijoms.
Pasak jo, itin svarbus faktorius išanalizuotuose duomenyse – laikas.
„Su Rusija siejamos „Telegram“ ir „TikTok“ paskyros kritišką turinį apie poligoną pradėjo skelbti dar gruodžio 17 d., tuo metu aktyvi diskusija Lietuvos medijose prasidėjo po gyventojų susitikimo su KAM atstovais, gruodžio 23–26 dienomis ir jas stengtasi nukreipti panašia linkme, kaip iš anksto skelbta rusiška informacija. Toks modelis gana tipinis iš anksto suplanuotoms informacinėms operacijoms“, – tikina „Repsense“ vadovas.
Neigiamas fonas ir pasikartojantys naratyvai
Analizėje nustatyta, kad maždaug 15,4 proc. komentarų lietuvių socialinės žiniasklaidos paskyrose buvo aiškiai neigiami (daugiau nei pusė – iš dalies neigiami), o dominuojantys naratyvai apėmė nepasitikėjimą sprendimų priėmimo procesu („sprendimai priimti už nugaros“), gamtosaugines ir sveikatos temas bei klaidinančią informaciją apie poligono būtinybę ir miškų kirtimo mastus.
Šie naratyvai atsikartojo ir Rusijos poziciją palaikančiose populiariose lietuviškose bei rusakalbėse „TikTok“ paskyrose.
Tyrėjai nustatė kelias tuo pat metu su Rusija siejamuose kanaluose ir Lietuvos socialinėje medijoje atsirandančias temas. Tiek ten, tiek ten skamba argumentai, kad kariniai poligonai yra nereikalingi ir neefektyvūs šiuolaikiniame kare, kad objektas tarnaus NATO šalių interesams Lietuvos piliečių sąskaita bei kaltinimai, kad poligonas kelia grėsmę kaimyniniam Kaliningradui. Abiejose sferose pastebimi ir perdėti teiginiai apie žalą aplinkai, sveikatai bei gyventojų perkėlimą.
„Rusijos informacinėje ekosistemoje, ypač „Telegram“ kanaluose, kuriuos seka Lietuvoje gyvenantys rusiškai kalbantys asmenys, stebėjome tiesioginius pareiškimus, kad poligonas galėtų būti naudojamas kaip placdarmas Kaliningrado puolimui. Ši tema vėliau žodis žodin atkartota lietuviškose Facebook diskusijose“, – pažymėjo M. Katkus.
Tyrime nustatyti konkretūs pavyzdžiai, kai „Facebook“ komentaruose ir „Telegram“ įrašuose rusų kanaluose buvo beveik identiški teiginiai apie poligoną, tariamai leidžiantį įgyvendinti išpuolius prieš Kaliningradą ir Baltarusiją. Įtarimų autentiškumu sukėlė ir kai kurios labai aktyviai diskusijose dalyvaujančios „TikTok“ ir „Facebook“ paskyros.
„Repsense“ pažymi, kad pernai gruodžio 15 d. paskelbtas Lietuvos sprendimas dėl Kapčiamiesčio poligono statybos yra vienas iš daugelio regione vykdomų gynybinės infrastruktūros projektų. Estija stato Baltijos gynybos liniją išilgai rytinės sienos, o Lenkija pradėjo 700 kilometrų besidriekiantį 2,5 mlrd. eurų vertės Rytų skydo gynybinį tinklą.
Nors abu šie projektai susidūrė su bandymais kurstyti įtampą socialiniuose tinkluose – ypač Estijos pasienio Narvos regione – pastebima, kad pasipriešinimas Kapčiamiesčio projektui ankstyvosiomis stadijomis išsiskiria aktyvumu ir koordinacija.
