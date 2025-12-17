Premjerė: tai yra labai klaidingas įsivaizdavimas

„Tikrai (važiuosiu į Kapčiamiestį – BNS), jeigu to reikės. Aš niekada nevengiau pokalbių su gyventojais, bet turiu patikinti, kad tai yra neatsitiktinai pasirinktas regionas“, – žurnalistams trečiadienį sakė premjerė.
„Tai yra regionas, kuris yra Suvalkų koridoriuje, tai yra jautrus geopolitiškai regionas ir poligonas turėtų tą regioną tiktai sustiprinti“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, pirmadienį Valstybės gynimo taryba (VGT) nusprendė Kapčiamiesčio apylinkėse steigti brigados dydžio karinį poligoną, o Tauragės poligono plotą padidinti dvigubai ir išplėsti į Jurbarko rajoną.
„Tai yra labai klaidingas įsivaizdavimas, kad staiga atsiradus poligonui, kad karo metu tai bus puolimo taškas. (...) Poligonas reikalingas tam, kad kariai galėtų treniruotis“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Premjerė pabrėžė ir naudas, kurias gaus savivaldybės ir gyventojai.
„Jeigu mes kalbame apie poligoną, tai mes kalbame apie visą aplinkinę to rajono infrastruktūrą, į kurią turi ateiti papildomos investicijos. Lygiai taip pat kalbame ir apie pliusus vietiniam verslui“, – sakė I. Ruginienė.
„Poligonas atneša ne vien tiktai minusus, bet atneša nemažai tam regionui pliusų. Bet labai suprantu baimes ir jautrumus vietinių gyventojų. Krašto apsaugos ministerija turi gerai pasiruošti argumentus, išdėstyti ir kiek įmanoma daugiau turėti diskusijų su gyventojais“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiesčio poligono teritorija apims apie 14,6 tūkst. hektarų, ten šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos ir kariniai mokymai, vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių, didesnio masto pratybos šiame poligone vyktų apie penkis kartus per metus ir truktų iki 10 dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Naujam brigados dydžio kariniam poligonui vietos ieškoma Lietuvoje siekiant sukurti nacionalinę diviziją, daugėjant sąjungininkų karių, augant šauktinių skaičiui ir rezervui, įsigyjant naujos karinės technikos.
Vokietija žada Lietuvoje iki 2027 metų dislokuoti kelių tūkstančių karių brigadą.
