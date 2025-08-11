Naujas daugiabučių kvartalas kelia daug diskusijų: valdžia daro skubotus sprendimus?

Sutikti šiauliečiai sakė, kad džiugiai priima žinią, jog centrinėje miesto dalyje prasidėjo statybos.
„Laimė, kad vyksta, laimė, jog kas nors atsinaujins, pasikeis ir pagražės“, – teigė gyventoja.
Deja, tiek džiaugsmo naujos statybos nekelia Šiaulių architektams. Jie įsibaiminę, kad miesto valdžia daro skubotus sprendimus. Nekuria miesto erdvių pagal istoriją ir urbanistinius reikalavimus, o tik atsiduoda verslui.
„Kviečiame bendrauti, tartis ir ieškoti geriausio miestui sprendimo, o ši teritorija miestui labai svarbi, čia yra galimybė atgaivinti šitą teritoriją“, – kalbėjo Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas Dalius Puzinas.
Anot Lietuvos architektų sąjungos narių, centrinėje miesto dalyje statomi daugiabučiai išdarkys istorinę miesto architektūrą. Juos reikėtų įveiklinti ir statyti ne bet kaip. Kurti daugiabučių kvartalą pagal struktūrą, laikytis estetikos, specialaus išdėstymo.
„Verslas, neturėdamas atsakomybės ir nesuvokdamas atsakomybės būtinumo už miesto architektūrinį, urbanistinį audinį, struktūrą, jis tiesiog vykdo savo užgaidas politikų, valdininkų rankomis“, – aiškino architektas, urbanistas Vytenis Rudokas.
„Norėtumėme, kad tai būtų viešai prieinama erdvė, jog vyktų čia gyvybė, atsirastų pirmi aukštai prieinami visuomenei, gal kavinės, gal kažkokios aptarnavimo paslaugos“, – teigė Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas.
Tačiau Šiaulių vicemeras Justinas Švėgžda atkerta, kad kavinių ir barų mieste netrūksta. Tad savivaldybė siekia didinti būtent gyvenamųjų namų skaičių.
„Bet kas, kas atvažiuos į Šiaulius arba gyvena Šiauliuose, tikrai pamatys ne vieną, ne du, ne tris ir ne keturis tuščius komercinius plotus Šiaulių miesto centrinėje dalyje. Akivaizdu, kad dar klientų tiek neturime, kiek turime laisvų komercinių plotų“, – nurodė J. Švėgžda.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Architektai nori bendradarbiauti kuriant naujo daugiabučių kvartalo detalųjį planą. Kviestų įsijungti ir miestiečius, klaustų, ko šioje vietoje nori žmonės.
Miesto architektai pasigedo bendradarbiavimo ir diskusijos. Pyksta, kad informacija apie projektą nebuvo skelbiama, pristatymas vyko Vilniuje. Tad jame negalėjo dalyvauti miestiečiai.
„Po to, kada šitas rezultatas atsiranda, pradeda matytis klaidos, kažkas garsiai, viešai pasako, kad yra neteisingi sprendimai, savivaldos atstovai sako: mes ne architektai, neprojektuojame, mes nekompetentingi tą spręsti, kreipkitės į juos“, – pabrėžė V. Rudokas.
Šiaulių savivaldybė projektu tiki. Atkerta, kad šimtu procentų pasitiki jį kūrusiais kompetentingais architektais. Džiaugiasi, kad pagaliau išnaikins daug metų apleistą miesto erdvę.
„Iki dabar ten nėra nieko, išskyrus gerokai apleistą teritoriją, peraugusius augalus. Jokio veikimo ten nėra, kai mums architektai sako, kad reikia ten tokią autentiką išlaikyti, ačiū, ne tokios autentikos mums reikia“, – nurodė Šiaulių vicemeras.
Pripažįsta, kad ši miesto dalis apmirusi, tačiau įveiklinti ją planuoja kviesdami čia kurtis jaunas šeimas.
