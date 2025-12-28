Belgrade iš statybvietės pašalinta 470 kg sverianti Antrojo pasaulinio karo laikų bomba

JAV gamybos bomba AN-M44 buvo panaudota per sąjungininkų oro antskrydžius virš vokiečių pozicijų, 1944 m. vaduojant Belgradą iš nacių okupacijos.
Prieš išgabenant bombą, netoli gyvenamojo rajono ir prekybos centro esančioje aikštelėje buvo atlikta išsami žvalgyba, „siekiant užtikrinti saugias sąlygas“, sakė policija.
Gyventojams taip pat buvo nurodyta patraukti transporto priemones ir, jei įmanoma, palikti namus.
Bomba buvo nugabenta į kariuomenės ginkluotės poligoną, esantį už 180 km nuo Belgrado, kur ji bus sunaikinta artimiausiomis dienomis.
Pastaraisiais metais Serbijoje aptikta keletas nesprogusių bombų, užsilikusių nuo praeities karų, tačiau visos jos buvo saugiai pašalintos be sprogdinimo.
2024 m. rugsėjį iš statybvietės netoli Serbijos parlamento Belgrade buvo pašalintas 100 metų senumo artilerijos sviedinys, svėręs beveik 300 kilogramų.
Anksčiau tais pat metais balandžio mėnesį, Niše, Serbijos pietuose, buvo rasta didelė bomba nuo 1999 m. NATO bombardavimo kampanijos laikų.
2021 m. iš statybvietės Belgrado priemiestyje taip pat buvo pašalinta 242 kg bomba, užsilikusi nuo Antrojo pasaulinio karo.
