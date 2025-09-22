NATO naikintuvai šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Anot ministerijos, naikintuvai taip pat vieną kartą kilo patruliuoti palei Estijos, Latvijos ir Lietuvos sieną su Rusija bei Baltarusija, taip pat patruliavo tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros.
Rugsėjo 17 dieną NATO naikintuvai kilo atpažinti žvalgybinio orlaivio IL-20, skridusio tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos pagrindinę dalį.
Kitą dieną oro policijos naikintuvai kilo atpažinti iš Kaliningrado srities į Rusijos pagrindinę dalį skridusio žvalgybinio orlaivio IL-20.
Abu kartus orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti dviejų orlaivių grupių, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.
Pirmojoje grupėje atpažinti du naikintuvai SU-30 ir SU-35. Antrojoje grupėje oro policijos naikintuvai vyko atpažinti galimai dviejų naikintuvus SU-35S. Atpažintas naikintuvas SU-30, antrojo orlaivio atpažinti nepavyko.
Rugsėjo 19 dieną oro policija kilo atpažinti trijų naikintuvų MIG-31, skridusių tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningradą.
Tą pačią dieną NATO orlaiviai kilo atpažinti dviejų naikintuvų SU-30. Jie skrido iš Kaliningrado srities ir po kurio laiko grįžo atgal. Rugsėjo 20 dieną NATO naikintuvai vykdė identišką misiją.
Visi šie naikintuvai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
