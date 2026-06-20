Mokslininkas perspėja – pašalinkite nupjautą žolę

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Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Floros ir geobotanikos laboratorijos vyriausiojo mokslo darbuotojo Z. Gudžinsko pastebėjimu, Kaunas yra viena tų vietų, kur sparčiai didėja ispaniniu arionu vadinamo populiacija.
„Prie šliužų platinimo, aišku, visai nenorėdami prisideda žmonės. Pagrindinė priežastis, kodėl dabar šliužai plinta – tai nupjauta, nesugrėbta ir nepašalinta žolė. Kai žolė susmulkinama ir paliekama pūti, tos vietos tampa ispaninių arionų veisyklomis“, – nurodė Z. Gudžinskas.
Būtent tokioje žolėje jie maitinasi, deda kiaušinius ir sparčiai dauginasi.
„Neseniai buvau netoli Palangos esančiame individualių namų kvartale. Tai, ką pamačiau, buvo baisu. Dėl šliužų gausos tiesiog neįmanoma buvo praeiti taku. Tokia situacija dėl to, kad žmonės čia dažnai pjauną žolę ir palieka ją pūti. Šliužams tik to ir reikia“, – perspėjo mokslininkas.
Papildomos išlaidos
Z. Gudžinkas atkreipė dėmesį, kad žolę miestuose pjauna aplinkos tvarkymo tarnybos.
„Surenkant žolę atsiranda papildomos išlaidos. Tačiau reikia neužmiršti, kad šliužai viską graužia ir reikėtų ieškoti priemonių, kaip valdyti situaciją. Būtų lengvesnis sprendimas tiesiog surinkti žolę, negu rinkti šliužus arba naikinti juos pesticidais, kurie kenkia aplinkai“, – pabrėžė mokslininkas.
Aplinkos ministerijos tinklalapyje nurodomi ir kiti šliužų plitimo stabdymo būdai.
„Svarbu kontroliuoti pervežamus gyvus augalus ir substratą, taip pat tinkamai mulčiuoti dirvą, tvarkyti kompostą ir šalinti kitas sodų ir gėlynų atliekas“, – pataria specialistai.
Tinka ir gira
Atkreipiamas dėmesys ir į visuomenės švietimą, todėl šliužų invazijos židiniuose raginama įrengti informacinius stendus.
Ispaniniams arionams naikinti ministerija rekomenduoja naudoti registruotą cheminį preparatą Ferrol.
„Ispaninius arionus geriausia surinkti ir sunaikinti, teritorijas apjuosti apsauginėmis tvorelėmis, naudoti gaudykles su jauku. Jaukui tinka alus, gira, raudonasis vynas“, – patariama Aplinkos ministerijos tinklalapyje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)