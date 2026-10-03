Mirė vienas iš filmo „Velnio nuotaka“ kūrėjų, režisierius Jakniūnas

Apie netektį pranešė Lietuvos kinematografininkų sąjunga.
Velionis nuo 1967 m. dirbo Lietuvos televizijoje ir radijuje režisieriaus asistentu. 1974 m. jis baigė Aukštuosius režisierių ir scenaristų kursus Maskvoje.
Nuo 1971 m. jis dirbo antruoju režisieriumi Lietuvos kino studijoje. Jis prisidėjo prie filmų, kurie šiandien yra lietuviško kino aukso fondas. Tarp jų yra Henriko Šablevičiaus „Atspindžiai“, Arūno Žebriūno „Velnio nuotaka“, Algirdo Dausos „Markizas ir piemenaitė“, Gyčio Lukšo „Virto ąžuolai“, „Žaltvykslės“, „Žolės šaknys“ ir „Žalčio žvilgsnis“, Jono Vaitkaus „Don Žuanas“, Algimanto Puipos „Arkliavagio duktė“, Romo Lileikio ir Stasio Motiejūno „Aš esu“.
„Antrojo režisieriaus darbo žiūrovas nemato, tačiau be jo nebūtų filmo. Režisieriai statytojai žinojo, kad aikštelėje visada gali Valdu pasikliauti“, – rašoma Lietuvos kinematografininkų sąjungos pranešime.
Šalia šio darbo V. Jakniūnas kūrė ir savo filmus. Jo kūryboje svarbiausia buvo muzika. Filmuose-koncertuose „Introdukcija“, „M. K. Čiurlionio meno mokyklos ansambliai“, „Groja R. Katilius“, „Griežia Lietuvos kamerinis orkestras“, „Vilniaus kvartetas“ ir „Smuikininkas“ jis įamžino ryškiausius to meto Lietuvos muzikantus. Šie filmai išliko kaip vertingas lietuvių muzikinės kultūros liudijimas.
„Su Valdu atsisveikiname kaip su kolega, kuris visą gyvenimą tarnavo lietuviškam kinui ir kitų sumanymams buvo atsidavęs taip pat, kaip saviems. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, draugus ir kolegas“, – sako Lietuvos kinematografininkų sąjunga.
Šeštadienį, vyks atsisveikinimas ir laidotuvės: 9 val. mišios Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje.
9–14.30 val. atsisveikinimas vyks Vilniaus laidojimo namuose, Olandų g. 22, 9 salėje.
Vakare rengiamos laidotuvės Senosiose Anykščių kapinėse
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