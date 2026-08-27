Mirė Lietuvos Karinių jūrų pajėgų kūrėjas Vytautas Kazimieras Urbas

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Karinės jūrų pajėgos.
V. K. Urbas gimė 1944 metais Daglienų kaime Pasvalio rajone, ūkininkų šeimoje. 1949-aisiais kartu su visa šeima devyneriems metams ištremtas į Sibirą. 1970 metais baigęs Petrodvoreco aukštąją karo laivyno elektronikos mokyklą, septynerius metus tarnavo sovietų Šiaurės laivyne.
Išėjęs į atsargą Leningrade dirbo mokslo tyrimo institute, kuriame projektavo karo laivus.
1989 metais V. K. Urbas buvo išrinktas Leningrado lietuvių draugijos pirmininko pavaduotoju, tačiau netrukus grįžo į Lietuvą. Atsikūrus Lietuvos kariuomenei, nuo 1991 metų birželio iki išleidimo į atsargą 1999-ųjų balandį jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir kūrė Karines jūrų pajėgas.
Už nuopelnus Lietuvai ir krašto apsaugos sistemai V. K. Urbas apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 3-iojo laipsnio medaliu ir Krašto apsaugos ministerijos garbės ženklu „Už nuopelnus Krašto apsaugai“.
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