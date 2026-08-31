Minsko teismui įkalinus lietuvį, URM kartoja rekomendaciją nevykti į Baltarusiją

„Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie Lietuvos Respublikos piliečio sulaikymą“, – pirmadienį BNS perduotame komentare nurodė URM.
Ji pažymėjo, kad gerbdama asmenų privatumą, be jų sutikimo negali teikti informacijos nei apie konkrečius asmenis, nei apie įvykio aplinkybes.
„Užsienio reikalų ministerija dar kartą primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams nevykti į Baltarusijos Respubliką, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, – nedelsiant iš jos išvykti“, – pabrėžė URM.
„Taip pat primename, kad valstybėse, kurioms pagal kelionių rekomendacijas taikomas aukščiausias rizikos lygis, konsulinė pagalba gali būti teikiama tik itin ribota apimtimi arba iš viso neteikiama“, – pridėjo ministerija.
Nepriklausomas baltarusių naujienų portalas „Nasha Niva“ sekmadienį pranešė, kad 27-erių D. Stanulevičius buvo nuteistas už kurstymą užsiimti ekstremizmu po to, kai pareigūnai jį sulaikė pasienyje.
Pasak portalo, kaltinimų esmė neviešinama, kaip įprasta Baltarusijoje nagrinėjant politinio pobūdžio baudžiamąsias bylas.
Žiniasklaidos duomenimis, pastaraisiais metais lietuvis organizavo turistines išvykas, įskaitant keliones į Baltarusijai priklausančią Černobylio zonos dalį.
Paskutinįkart apie tokią kelionę vyras skelbė šių metų vasario pabaigoje, kai rašė, kad kita išvyka numatoma kovo 6-ąją. Manoma, kad lietuvis buvo sulaikytas netrukus po to.
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