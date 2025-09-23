Mindaugas Sinkevičius: kol nėra STT išvados, negali būti nė kalbos apie braziliškų lėktuvų pirkimą

„Negali būti nė kalbos, kad KAM ar jai pavaldžios įstaigos pasirašytų sutartį dėl šių lėktuvų įsigijimo, kol nėra baigtas STT ikiteisminis tyrimas. Turi būti gauti visi atsakymai dėl skaidrumo“, – antradienio vakarą feisbuke pareiškė M. Sinkevičius.
Politikas teigė prašysiąs Vyriausybės ir paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės sudaryti darbo grupę, kuri analizuotų, ar įsigyti braziliškus lėktuvus yra tikslinga, bei paaiškintų Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) ir visuomenei, ar pirkimas turėtų būti vykdomas toliau.
„Ar kol kas naudingiau atidėti bei dėmesį ir lėšas skirti kitiems, svarbesniems gynybos prioritetams“, – teigė M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl trijų karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo. Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas įvertinus, kad pagal numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją.
Dėl šio pirkimo rugpjūtį į teisėsaugą kreipėsi NSGK pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Jo teigimu, NSGK taip pat yra pasiūliusi nukelti karinių transporto orlaivių pirkimą po 2030-ųjų, kai bus visiškai suformuota Lietuvos divizija.
M. Sinkevičiaus teigimu, tai yra „rimti argumentai ir į juos turi būti tinkamai atsakyta“.
Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba (VGT).
