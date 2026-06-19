Iš meteorologų – įspėjimas

„Šeštadienis daug kur Lietuvoje bus saulėtas. Po praėjusių pilkesnių ir vėsesnių dienų norėsis kuo labiau pasimėgauti ne tik šiluma, bet ir Saulės spinduliais. Todėl primename, jog šiuo metų laiku Saulė pakyla aukščiausiai, todėl bus fiksuojamas aukštas UV indeksas. Stebėkite savo buvimo Saulėje laiką ir trukmę. Ypač apie vidurdienį (13–14 val.) stenkitės daugiau laiko praleisti pavėsyje. Dar geriau, venkite būti Saulėje (be papildomos apsaugos) nuo 11 iki 16 val.“, – feisbuke rašė tarnyba.
Jei laikytis šešėlyje nepavyksta ir turite būti Saulės atokaitoje daugiau nei 15–20 min., tuomet naudokite priemones, apsaugančias nuo UV spinduliuotės (kremai ir losjonai su SPF50, saulės akiniai su 99–100 proc. UVA / UVB apsauga).
Būdami ilgesnį laiką Saulėje, dėvėkite orui pralaidžius drabužius ilgomis rankovėmis (taip pat ir ilgas kelnes), nepamirškite galvos apdangalų.
Mažais kiekiais gerkite daug skysčių (geriausia vandens). Venkite putojančių, kofeino turinčių gėrimų, nes juos vartojant audiniai netenka daug vandens.
Po ilgesnio buvimo Saulėje stebėkite savo kūną: apžiūrėkite turimus apgamus, pigmentines dėmes, atkreipkite dėmesį ar nepakito jų būklė, ar neatsirado naujų darinių.
„Primename, kad UV indekso prognozes šiltuoju metų laiku galite sekti tarnybos svetainėje („Prognozės“ „UVI prognozės“). Nuo šios savaitės UV indekso prognozę gali matyti ir visi „Meteo LT“ orų programėlės naudotojai (nepamirškite atsinaujinti)“ – teigė tarnyba.
Prognozuojama, kad šeštadienio naktį giedra ir sausa. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos. Dieną be lietaus. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 25–30 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną vakarinių krypčių, 6–11 m/s, per perkūniją vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 25–30, pajūryje 20–24 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 21–26, Kuršių nerijoje 18–20 laipsnių šilumos.
Tarnyba praneša, kad antradienį, Joninių išvakarėse, numatoma rami ir vasariškai šilta diena.
„Danguje netrūks pragiedrulių, lietaus tikimybė liks nedidelė. Vėjas taip pat bus nestiprus, daugiausia vakarinių krypčių. Naktį atvės iki 11–16, dieną vėl šils iki 21–26, pajūryje 18 –20 laipsnių šilumos“, – ELTAI teigė sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
Hidrologinė situacija
Birželio 19 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 28 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 56–78 cm, stebimas Minijoje ties Kartena ir Akmenoje – Danėje ties Kretinga. Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–19, ežeruose – 14–20, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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