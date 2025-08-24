Meteorologas: laukia viena šalčiausių dienų per pastaruosius dešimtmečius

„Dėl plūstančio oro srauto iš šiaurės vakarų, nuo pat Arkties, visame regione įsitaisė labai vėsi šiam metų laikui oro masė. Tai bus viena šalčiausių rugpjūčio 24-ųjų per pastaruosius dešimtmečius, nors labai panašiai vėsu buvo ir prieš ketverius metus. Lauke – jausmas kaip rugsėjį“, – skelbiama mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Anot meteorologo Gyčio Valaikos, tokie vėsūs orai laikysis dar keletą dienų, o paskutinės rugpjūčio dienos turėtų būti vasariškai šiltos, nes plūstelės labai šilta oro masė iš pietvakarių, tačiau, kaip rodo dabartiniai skaičiavimai, ji neužsibus.
„Rekomenduoju susigyventi su mintimi, kad šiemet tokio labai šilto rugsėjo, koks buvo 2023 ir 2024 metais, nebus“, – teigė meteorologas.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, sekmadienio dieną protarpiais palis. Vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–18 laipsnių.
Pirmadienį daug kur protarpiais palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos, dieną 14–18 laipsnių.
Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 14–19 laipsnių.
