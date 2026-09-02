Meteorologai: ši audra – vienintelė tokia

Anot meteorologų, 2026 m. rugpjūčio 22 d. audra pasižymėjo itin stipriais vėjais, gausiais krituliais, perkūnijomis bei labai plačia aprėptimi: reikšmingi padariniai fiksuoti ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos regione.
„Šio vasarinės audros poveikį sustiprino ir tai, kad medžiai buvo su lapais, o stiprus vėjas buvo senokai. Paprastai šiltuoju metų laikotarpiu daugiausia žalos padaro škvaliniai vėjai, nulemti konvekcijos. Tokie vėjai paprastai apima nedidelę Lietuvos teritorijos. Tuo tarpu rugpjūčio 22 d. audra buvo nulemta gilaus pietinio ciklono ir gradientinių vėjų, o tokio tipo vėjai kur kas labiau būdingi šaltajam metų laikotarpiui“, – teigė specialistai.
Šios audros metu penkiose meteorologijos stotyse pasiekti nauji vasaros vėjo greičio rekordai: Dotnuva – 22,8 m/s, Lazdijai – 24,3 m/s (stichinis), Rokiškis – 25,2 m/s (stichinis), Ventė – 33,1 m/s (katastrofinis) ir Vėžaičiai – 22,7 m/s.
„Pagal turimus nuo 1970 m. vėjo duomenis, 2026 m. rugpjūčio 22 d. audra buvo vienintelė audra vasarą, kai pavojingas ir stipresnis vėjas registruotas visose vėjo parametrus matuojančiose meteorologijos stotyse“, – teigė tarnyba.
Iki šiol didžiojoje šalies dalyje vasarą fiksuoti stiprūs vėjai:
1994 m. birželio 23 d. pavojingas vėjas registruotas 17 iš tuo metu vėjus matavusių 18 meteorologijos stočių, maksimalus vėjo greitis 22 m/s registruotas Klaipėdoje;
2024 m. liepos 28–29 d. stiprūs vėjai fiksuoti 25 iš 26 meteorologijos stočių, Panevėžyje registruotas stichinis vėjo greitis (26 m/s).
2025 m. birželio 29 d. pavojingas vėjas registruotas 24 iš 26 meteorologijos stočių, maksimalus vėjo greitis 20 m/s Ventėje.
„Ši audra taip pat pasižymėjo ir dideliu kritulių kiekiu: 11-oje meteorologijos stočių ir trijose vandens matavimo stotyse buvo registruoti stichiniai lietūs, Šilutėje registruotas katastrofinis lietus, dar 15-oje stočių – pavojingas lietus. Gausiausi krituliai buvo registruoti vakarinėje Lietuvos dalyje. Panaši audra buvo ir 2024 m. liepą, tačiau tuomet nors pavojingų ir stichinių kritulių buvo daugiau, maksimalus vėjo gūsiai buvo mažesni“, – teigė meteorologai.
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