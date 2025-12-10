LRT: socdemų registruotos pataisos dėl nacionalinio transliuotojo skubotos ir neišdiskutuotos

„Naujos pataisos įregistruotos skubotai ir be diskusijų su LRT, akivaizdu, kad jos lengvina generalinio direktoriaus atleidimą. LRT jau ne kartą pabrėžė, kad yra atvira pokyčiams, jei apie juos išsamiai diskutuojama – tokie klausimai privalo būti svarstomi įtraukiant tiek LRT, tiek žurnalistus, tiek kitus ekspertus, kurie galėtų įvertinti ir atitikimą Europos žiniasklaidos laisvės aktui“, – BNS perduotame komentare teigia nacionalinis transliuotojas.
„Skubiai ir be išsamaus aptarimo su profesionalų bendruomene, tokie sprendimai gali kelti grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui“, – priduria LRT.
Socialdemokratų registruotose pataisose numatyta, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų, jei jis netinkamai vykdo įstatyme numatytas funkcijas arba jei taryba nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos, ir jei už tokį nepasitikėjimą balsuoja daugiau kaip pusė visų tarybos narių.
Taip pat siūloma nustatyti, kad generalinį direktorių taryba į pareigas skiria ir iš jų atleidžia slaptu balsavimu.
Projektą pasirašė visų valdančiosios koalicijos frakcijų atstovai.
Žurnalistų profesionalų asociacijos teigimu, šis siūlymas, kaip ir ankstesnis, kelia grėsmę LRT nepriklausomumui. Be to, jis neaptartas su žurnalistų bendruomene.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė nesusipažinusi su nauju projektu ir negalėjo komentuoti, kodėl skubėta pateikti naują projektą, nes pastarasis registruotas ne Ministrų kabineto narių.
Dabartinė tvarka numato, kad LRT generalinį direktorių viešo konkurso būdu penkeriems metams taryba į pareigas skiria ir iš jų atleidžia atviru balsavimu.
Taip pat numatyta, jog visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja mažiausiai du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
Seimas jau yra pradėjęs svarstyti „Nemuno aušros“ parengtą LRT įstatymo pataisą, kad nacionalinio transliuotojo vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Dėl siūlomų pataisų antradienį prie Seimo įvyko žurnalistų inicijuotas protestas, į jį susirinko apie 10 tūkst. žmonių.
