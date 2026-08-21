LRT apskundė teisėsaugos nutarimą atskleisti žurnalisto šaltinį

Kaip penktadienį pranešė LRT, teisėsaugos institucijos kreipėsi dėl 2026 metų liepos 12 dienos portale paskelbto straipsnio „14-metės skundas dėl priekabiavimo sulaukė darbuotojų pastabos: rengiasi per seksualiai“, prašydamos pateikti informaciją apie straipsnio inicijavimą, informacijos gavimo aplinkybes bei kitus su publikacijos rengimu susijusius duomenis.
Vėliau LRT buvo pateiktas Šiaulių apylinkės prokuratūros nutarimas, patvirtintas Šiaulių apylinkės teismo, kuriuo reikalaujama pateikti visus duomenis, teisėsaugos vertinimu būtinus atliekamam ikiteisminiam tyrimui.
LRT vertinimu, toks reikalavimas tiesiogiai susijęs su žurnalisto šaltinio paslapties atskleidimu. Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad įpareigoti atskleisti informacijos šaltinį arba taikyti priemones, kuriomis siekiama jį atskleisti, teismas gali tik motyvuotu sprendimu, kai tai būtina dėl gyvybiškai svarbių ar kitų ypač reikšmingų visuomenės interesų, o kitomis priemonėmis reikiamos informacijos gauti nėra galimybės arba jos jau yra išnaudotos.
„LRT supranta teisėsaugos pareigą tirti galimas nusikalstamas veikas ir bendradarbiauja įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau žurnalistų šaltinių apsauga yra viena svarbiausių nepriklausomos žiniasklaidos veikimo garantijų, todėl LRT gina savo žurnalistus ir jų surinktą medžiagą bei neatskleidžia šaltinių tol, kol tam nebus nustatytas aiškus, įstatymuose numatytas ir pakankamai pagrįstas pagrindas“, – teigė portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius.
„Prievartinis šaltinio atskleidimas yra kraštutinė priemonė, kurios Lietuvos istorijoje imtasi vos kelis kartus. Tokie sprendimai gali būti pateisinami tik išimtiniais atvejais, kai kyla ypač svarbūs visuomenės interesai ir nėra jokių kitų būdų informacijai gauti. Mūsų vertinimu, šiuo atveju tokių aplinkybių nenustatyta“, – pabrėžė jis.
LRT pateiktame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjos rezoliuciją, kuria buvo pritarta prokuratūros nutarimui susipažinti su dokumentais ir informacija, taip pat panaikinti ir patį prokuratūros nutarimą.
LRT pažymi, kad sprendžiant dėl galimo šaltinio atskleidimo turi būti vertinamos visos įstatyme numatytos sąlygos, įskaitant priemonės būtinumą, proporcingumą ir galimybę reikiamus duomenis gauti kitais būdais. Visuomeninis transliuotojas taip pat pabrėžia, kad žurnalistų šaltinių apsauga yra būtina siekiant užtikrinti visuomenės teisę gauti informaciją viešojo intereso klausimais.
Anot LRT, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiama, jog žurnalistų šaltinių apsauga yra viena pagrindinių spaudos laisvės sąlygų. Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nesant tokios apsaugos informacijos šaltiniai gali būti atgrasyti nuo pagalbos žiniasklaidai informuojant visuomenę viešojo intereso klausimais, todėl šaltinio atskleidimas gali būti pateisinamas tik svarbesniu viešuoju interesu ir tik išimtiniais atvejais.
Skunde taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad sprendimą priėmusi teisėja apsiribojo rezoliucijoje nurodydama „Sutinku“, nenurodydama jokių motyvų.
LRT teigimu, nebuvo surengtas žodinis bylos nagrinėjimas, į kurį būtų pakviesti ir savo argumentus galėtų pateikti LRT atstovai bei žurnalistas, kurio surinkta informacija yra susijusi su nagrinėjamu klausimu.
Naujausi komentarai