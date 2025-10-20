Lietuvoje – šalčiausia šių metų rudens naktis

Sekmadienį vietomis truputį palijo, bet daugelyje šalies vietovių laikėsi sausi ir saulėti orai. Aukščiausia oro temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Naktį be žymesnių kritulių. Vietomis tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra 1–7 laipsniai šalčio. Vietomis vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose išsilaikė 0–5 laipsnių šiluma.
„Šaltukas spaudžia“, „Šaltuko išbučiuotas rytas“, „Šaltoka šiandien, gerai, kad vėjo nėra“, „Pagaliau šaltukas“, – tokiomis emocijomis dalijosi tautiečiai.
Pirmadienio dieną lietaus nenumatoma. Rytą kai kur tvyros rūkas. Vėjas pietryčių, 3–8 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.
Antradienį kritulių nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, Kuršių nerijoje iki 2–4 laipsnių šilumos, dieną bus 8–13 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4, vakariniame pakraštyje iki 5–7 laipsnių šilumos, dieną bus 9–13 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 19 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 5–13, ežeruose – 7–12, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12 laipsnių šilumos.
Primename, kad pirmadienio rytas prasidėjo sumaištimi sostinėje. Dėl apšalusių tinklų negalėjo judėti dalis troleibusų.
