Įvardijo vietoves, kur vėjas košė stipriausiai

Kaip pirmadienio rytą skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, sekmadienį Lietuvoje buvo nepastoviai debesuota. Vietomis krito nedideli krituliai. Vėjas popiet ir vakare pamažu rimo. Aukščiausia oro temperatūra 0–5 laipsniai šilumos. Naktį vietomis fiksuoti nedideli krituliai. Žemiausia oro temperatūra 0–6 laipsniai šalčio, o vakariniame šalies pakraštyje 1–4 laipsniai šilumos.
Stipriausi vėjo gūsiai (10 m aukštyje) per praėjusias dvi paras buvo išmatuoti:
Klaipėdos uoste prie molo – iki 31 m/s;
Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 31 m/s;
Ventės rage (Šilutės r.) – iki 30 m/s;
Šventojoje – iki 26 m/s;
Klaipėdoje – iki 22 m/s;
Nidoje – iki 22 m/s;
Šilutėje, Laukuvoje (Šilalės r.) ir Kaune – iki 21 m/s;
Likusioje šalies dalyje – iki 15–20 m/s.
„Primename vėjo apibrėžimus:
Pavojingas vėjas ≥15 m/s (≥54 km/h);
Stichinis vėjas (visoje šalyje, išskyrus pajūrio ir pamario regionus) ≥24 m/s (≥86 km/h);
Stichinis vėjas (pajūrio ir pamario regionuose) ≥28 m/s (≥101 km/h);
Katastrofinis (uraganinis) vėjas ≥33 m/s (≥119 km/h)“, – teigė sinoptikai.
Ateinančiomis dienomis, anot meteorologų, orai atšals.
Pirmadienį daug kur prognozuojami krituliai, vyraus šlapdriba, sniegas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šilumos.
Antradienį daug kur protarpiais pasnigs. Vietomis plikledis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje šiaurės vakarų, šiaurės, 16–21 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, pajūryje apie 0 laipsnių, dieną 0–5 laipsniai šalčio.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–19 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šalčio.
Hidrologinė situacija
Gruodžio 29 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 40 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Šiuo metu kai kuriuose ežeruose susidariusi plona ledo danga.
„Primename, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ – teigė sinoptikai.
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–6, Kuršių mariose – 4, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
Kaip jau skelbta, šalyje savaitgalį stiprus vėjas pridarė žalos: ant kelių ir gatvių nuvirto daugybė medžių, apgadinti automobiliai ir pastatai.
Savaitgalį Lietuvoje dėl smarkaus vėjo sutrikus elektros tiekimui, „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė Rasa Juodkienė pirmadienio rytą teigė, kad elektros tiekimas atkurtas visiems klientas.
BNS rašė, kad sekmadienį vakare be elektros dar buvo likę apie 350 vartotojų.
Naujausi komentarai