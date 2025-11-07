Sinoptikė pateikė naujausią orų prognozę

Jos teigimu, šeštadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra daug kur bus teigiama, vietomis sieks 5–7 laipsnius šilumos.
„Šeštadienio naktį šalies orus lems aukšto slėgio sistema. Debesys danguje sklaidysis ir atsiras nemažai pragiedrulių. Žymesnio lietaus nenumatoma. Daugelyje šalies vietovių ims formuotis tirštas rūkas. Vėjas bus visai silpnas. Temperatūra daug kur liks teigiama ir svyruos tarp 0–4, pajūryje 5–7 laipsnių šilumos, o pietrytiniuose šalies rajonuose vietomis kris žemiau nulio ir ryto valandomis pažemės iki 1 laipsnio šalčio“, – Eltai sakė LHMT atstovė.
Šeštadienio rytą, sinoptikės teigimu, dangus bus nepastoviai debesuotas, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma.
„Šeštadienio dieną orai mažai keisis. Dangus liks nepastoviai debesuotas, dažnai džiugins saulės spinduliai. Žymesnio lietaus ir toliau neprognozuojama. Ryto valandomis eismo sąlygas vietomis sunkins rūkas. Vėjas liks silpnas. Temperatūra įdienojus kils iki 7–12 laipsnių šilumos“, – teigė I. Daunoravičiūtė.
Sekmadienio naktį debesuotumas ims didėti
LHMT atstovės teigimu, sekmadienio naktį debesuotumas ims didėti, daug kur formuosis rūkas.
„Sekmadienio naktį nors ir išliksime aukšto slėgio lauke, tačiau debesuotumas ims didėti. Tankesni debesys lietaus neatneš ir naktis numatoma vis dar sausa. Daug kur vėl formuosis rūkas. Pūs visiškai silpnas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra liks teigiama ir bus apie 2–7 laipsnius šilumos“, – sakė sinoptikė.
Lietaus tikimybė, I. Daunoravičiūtės teigimu, išliks maža ir sekmadienio dieną.
„Sekmadienio dieną dangus bus niūrokas ir žemų debesų tik daugės, tačiau lietaus tikimybė liks menka. Pirmoje dienos pusėje daug kur matomumą mažins ore tvyrantis rūkas. Vėjas liks ramus. Temperatūra pakils iki 5–10 laipsnių šilumos“, – teigė I. Daunoravičiūtė.
Pirmadienį kai kur gali negausiai palyti
LHMT atstovės teigimu, pirmadienį vietomis gali negausiai palyti, temperatūrą dieną pakils iki 5–10 laipsnių šilumos.
„Pirmadienį netoli Lietuvos slinks nykstantis šaltasis atmosferos frontas. Tiek naktį, tiek dieną dangus liks debesuotas, o pragiedrulių tikimybė bus maža. Kai kur negausiai palynos. Antroje nakties pusėje ir rytą vietomis tvyros rūkas. Vėjas bus nepastovios krypties, silpnas. Naktį atvės iki 2–7 laipsnių šilumos, o dieną oras šils iki 5–10 laipsnių“, – sakė I. Daunoravičiūtė.
