Lietuvoje numuštas dronas: kariuomenė paviešino vaizdo įrašą

Kaip skelbta, antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
„Svarbiausia žinia mūsų rajono gyventojams – grėsmė neutralizuota ir šiuo metu pavojaus gyventojams nėra“, – teigė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna.
Tarnybos perspėja – tokių incidentų skaičius gali augti.
„Su išvadomis neskubėsime, tam bus atliekamas tyrimas ir įvertintos visos aplinkybės. Faktas, kad tokių įvykių nemažės, šiuo metu svarbiausia, kad grėsmė neutralizuota ir pavojaus gyventojams nebekelia“, – antradienį ryte rašė Lietuvos kariuomenė.
Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis pranešė, kad Kaišiadorių rajone numušto drono nukritimo vietoje tebedirba tarnybos, be kita ko, ieškančios, ar bepilotis gabeno sprogstamąjį užtaisą.
„Kol kas dirba Karo policijos ir „Aro“ pareigūnai, įvestas planas „Skydas“, atsakymo dar neturiu“, – žurnalistams įvykio apylinkėse sakė pulkininkas, paklaustas, ar dronas turėjo sprogmenų.
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