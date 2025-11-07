Lietuvoje dislokuota vokiečių brigada baigė vadavietės procedūrų patikrinimo pratybas

Apie 150 karių iš brigados štabo, štabo aprūpinimo kuopos bei ryšių kuopos mokėsi įrengti ir eksploatuoti vadavietę.
Šių mokymų tikslas – realiomis sąlygomis įtvirtinti ir sustiprinti brigados vadavietės veikimą.
„Pratybos parodė, kad brigada žengė pirmą labai svarbų ir sėkmingą žingsnį link vadovavimo gebėjimų stiprinimo, taigi ir kovinės parengties. Karių profesionalumas ir pasiruošimas veikti yra mūsų tolesnės misijos Lietuvoje pagrindas,“ – pranešime teigė brigados generolas Christophas Huberis.
Pasak kariuomenės, pratybas stebėjęs 10-osios šarvuotosios divizijos, kuriai priskiriama brigada, vadas, generolas majoras Jörgas See patvirtino vadovavimo gebėjimus kaip pirmuosius operacinius sistemos pajėgumus, vadinamuosius „Initial Operational Capability“.
Anot LK, įgytos žinios bus tiesiogiai panaudotos rengiantis kitąmet planuojamoms brigados pratyboms „Freedom Shield 2026“, kurios padės toliau įtvirtinti vadovavimo procesus brigados lygiu ir pirmiausia išbandyti brigados pajėgų kovinę parengtį realiomis sąlygomis.
Vadavietės procedūrų patikrinimo pratybos yra pagrindinė 45-osios brigados „Lietuva“ formavimo plano dalis, jo svarbiausias etapas – iki 2025 m. pabaigos sukurti vadovavimo gebėjimus.
Kitąmet į brigadą bus integruota daugianacionalinė kovinė grupė „Lietuva“ ir pasikeis 122-ojo mechanizuotojo pėstininkų bataliono iš Oberfychtacho bei 203-iojo šarvuotojo bataliono pavaldumas.
Integravusi šias kovines grupes, brigada ir toliau didins savo struktūrą bei pajėgumus, kad galėtų prisidėti prie NATO kolektyvinės gynybos 10-ojoje šarvuotojoje divizijoje.
Vokietijos brigada Lietuvoje turėtų pasiekti visišką kovinę parengtį iki 2027 m. pabaigos.
Šarvuotoji divizija yra pagrindinis Vokietijos indėlis į NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą rytiniame flange.
