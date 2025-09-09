Lietuvą užgrius audringas ciklonas

„Su sausesniais, ramiais ir kiek gaivesniais orais per Skandinaviją, Baltiją ir toliau į rytus įsitvirtino anticiklonų sistema“, – teigė sinoptikė.
Anot E. Latvėnaitės, Baltijai ir Lietuvai kol kas gražius orus atneš nedidelis anticiklonas, vardu Nina.
„Kol kas mes būsime ramioje ir sausesnėje pietvakarinėje šios sistemos dalyje. Bet šiaurės vakaruose – nuo Islandijos iki Didžiosios Britanijos stiprėja audringesnių, lietingesnių ciklonų sistema, kuri su banguotais atmosferos frontais vis tolyn į Europą plėsis. Ketvirtadienį pietinę Baltiją pasieks audringesnis ir lietingesnis ciklonas, Lietuva bus jo rytinėje dalyje. Stiprės rytų, pietryčių vėjai, obelėles papurtys, o jo atmosferos fronto debesys ketvirtadienio dieną gausoko lietaus atneš, laistys dar ir penktadienį“, – nurodė ji.
Sinoptikės teigimu, savaitgalį vėjai aprims, bet lietus dar dažnokai laistys.
„Pagal dabartinius duomenis, kitos savaitės pradžioje vėl audringesnis ciklonas Skandinaviją ir Baltiją užguls, vėl stiprės vėjas, lietus irgi dažnokai palaistys. Po gaivesnės savaitės pradžios, nuo trečiadienio vėl šiltesnis oras iš pietų plūstels, tik smarkesni lietūs tai vienoje, tai kitoje Lietuvos pusėje orus atvėsins. O giedresnės naktys jau dažniau rudeniška vėsa dvelks“, – sakė E. Latvėnaitė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Elvyros Latvėnaitės orų prognozė:
Antradienį, rugsėjo 9 d., be lietaus, tik pavakare gali trumpai nulyti pietiniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–15°C, dieną 22–25°C.
Trečiadienį, rugsėjo 10–osios naktį, be lietaus, dieną protarpiais palis, popietę su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 22–26°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d., be lietaus, įdienojus, pradedant vakariniais rajonais, lis, vietomis gausokai. Vėjas pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s, dieną gūsiai 16–18 m/s. Naktį 14–16°C, dieną 24–26°C, vakariniuose rajonuose 20–23°C.
Penktadienį, rugsėjo 12 d., lis, gausiau naktį ir dienos pradžioje, mažiausiai lietaus dieną gaus vakariniai rajonai. Vėjas pietryčių, pajūryje pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 17–22°C, vėsiausia rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje.
Šeštadienį, rugsėjo 13 d., protarpiais palis, gausiau dieną ir jau su perkūnija. Naktį vėl gali rūkai nusidrieks. Vėjas pietinių krypčių 4–8 m/s, rytiniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį 11–15°C, dieną 18–23°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.
Sekmadienį, rugsėjo 14 d., palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Naktį vakariniuose rajonuose gali rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 18–23°C.
Pirmadienį, rugsėjo 15–osios naktį, protarpiais palis rytiniuose rajonuose, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 9–14°C, dieną 20–23°C.
Antradienį, rugsėjo 16 d., protarpiais palis. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje 16–18 m/s. Naktį 12–16°C, dieną 20–25°C, vėsiausia vakariniame pakraštyje.
