Lietuvoje – pūga: kai kur susidarė ir daugiau nei 20 centimetrų storio sniego pusnys

Anot sinoptikų, sausio 1-oji buvo debesuota, tik vietomis ryte dar buvo pasirodžiusi Saulė. Dieną atslinko sniego debesys, iki vakaro pradėjo snigti visoje šalyje. Aukščiausia oro temperatūra 0–5, rytiniuose rajonuose nepakilo aukščiau 6–9 laipsnių šalčio. Vakariniuose rajonuose buvo 1–3 laipsniai šilumos. Naktį toliau krito krituliai (vyravo sniegas, šlapdriba).
Žemiausia oro temperatūra fiksuota ketvirtadienį vakare ir buvo beveik tokia pat kaip aukščiausia dieną. Šiandien ryte Lietuvoje buvo tarp 1 laipsnio šalčio ir 3 laipsnių šilumos.
„Remiantis šio ryto duomenimis, vietomis susidariusi virš 15–20 cm storio sniego danga. Mažiausiai sniego yra Suvalkijoje ir vakariniame šalies pakraštyje“, – teigė sinoptikai.
Penktadienį daug kur protarpiais prognozuojami krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Kai kur pustys. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur protarpiais krituliai, daugiausia sniegas. Vietomis plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį daugelyje rajonų, dieną vietomis pasnigs. Vietomis plikledis. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje apie 0 laipsnių, dieną nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.
Hidrologinė situacija
Sausio 2 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 15 cm per parą. Šiaurinėje ir vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 39 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur ledas su properšomis. Ledu apsitraukę nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m. gylio). Sausio 1–2 dienomis ledu pasidengs gilesni – iki 5–9 m. – gylio ežerai.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm.
„Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ –priminė sinoptikai.
Vandens temperatūra upėse – 0–6, ežeruose – 0–4, Kuršių mariose – 0–1, Baltijos jūroje – 2–3 laipsniai šilumos.
Naujausi komentarai