 Lietuva už maždaug 1 mlrd. eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių, sunkvežimių

Lietuva už maždaug 1 mlrd. eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių, sunkvežimių

2026-06-09 16:48
BNS inf.

Lietuva už maždaug 1 mlrd. eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių.

<span>Lietuva už maždaug 1 mlrd. eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių, sunkvežimių</span>
Lietuva už maždaug 1 mlrd. eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių, sunkvežimių / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Kaip antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), sutartį su įmone „Veho Lietuva“, atstovaujančia „Mercedes-Benz Group AG“ ir „Daimler AG“, pasirašė Gynybos resursų agentūra.

Lietuvos karinį transporto parką papildys kariniai visureigiai „MB G-Class“, sunkvežimiai „MB Unimog“, „MB Zetros“, „MB Arocs“.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos SAFE lėšomis, transporto priemonių pristatymas numatytas 2026–2032 metais.

KAM teigimu, naujoji technika sustiprins Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus ir užtikrins Pirmosios divizijos operacinių pajėgumų vystymą.

„Šis įsigijimas yra viena didžiausių investicijų į Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus. Naujoji technika užtikrins efektyvų karių, ginkluotės ir atsargų judėjimą ir sustiprins nacionalinės divizijos pasirengimą vykdyti užduotis taikos, krizės ir karo metu“, – rašoma pranešime.

Ministerijos teigimu, gamintojas pasirinktas siekiant užtikrinti suderinamumą su jau dabar naudojamu kariuomenės transporto priemonių parku, sumažinti eksploatavimo, mokymo ir aptarnavimo išlaidas ir užtikrinti efektyvų technikos naudojimą.

BNS anksčiau rašė, jog pėstininkų diviziją šalyje siekiama išvystyti iki 2030 metų.

Šiame straipsnyje:
kariniai visureigiai
sunkvežimiai
kariuomenė

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Komentarai

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Įsigijimas,senų trantų,už milijardą,ar jūs ten visi girti?kad tokias nesąmones sugalvojate?kur važiuos tos mašinos,nuklerusios?
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Isdaviku
salis? ISSLAPTINTI KGB archyvus !!!
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Oplia!
Iš kur tas milijardas? Gal jau gyventojai "paskolino"? Pasitikrinkit visi sąskaitas, gal jau tuščios. Ligoninėms ir ligoniams pinigų nėra, o visureigiams ir sunkvežimiams štai milijardas! Ir dar įvyks stebuklas - surūdiję visureigiai ir sunkvežimiai taps auksiniais!
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