Lietuva prašo Ispanijos daugiau naikintuvų regione

Ji trečiadienį Šiauliuose susitinka su Ispanijos gynybos ministre ministrė Margarita Robles.
„Kaip tik su ja apie tai kalbėsimės, kad Ispanijos naikintuvų didesnis skaičius būtų paliktas Lietuvoje“, – LRT teigė Lietuvos gynybos ministrė.
Pasak jos, Madridas „dalyvauja rotaciniame oro gynybos modelyje“, o apie tai daugiau informacijos ketinama pristatyti vėliau trečiadienį.
Dėl rotacinio oro gynybos modelio sąjungininkės sutarė užpernai Vilniuje vykusiame Aljanso viršūnių susitikime. Juo siekiama, kad Baltijos šalyse praktiškai nuolatos būtų rotuojama sąjungininkų oro gynybos ginkluotė.
Kol kas prie rotacinio oro gynybos modelio Lietuvoje buvo prisidėjusios dvi šalys. Nyderlandai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas „Patriot“ į šalį buvo atsiuntę pernai liepą, o šių metų vasarį Italija pratyboms dislokavo antžemines ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas SAMP/T.
Šiuo metu Baltijos šalyse budintys sąjungininkų naikintuvai daugiausiai atlieka patruliavimo funkcijas ir kyla atpažinti bei palydėti tarptautines skrydžio taisykles pažeidžiančius virš Baltijos jūros skrendančius Rusijos karinius orlaivius.
Kaip skelbė BNS, M. Robles į Lietuvą atvyksta aplankyti NATO oro policijos misijoje tarnaujančių ispanų karių.
Ši oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma nuo 2004 metų, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
