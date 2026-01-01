Lietuva mini Laisvės gynėjų dienos 35-metį

Šventiniai renginiai prasidės tradicine pilietine akcija „Pergalės šviesa“. Namų, įmonių, mokyklų languose vėl bus uždegamos žvakutės. Prie Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje bus padėta gėlių.
Vėliau minėjimas persikels į istorinę Seimo Kovo 11-osios Akto salę.
Čia kalbės prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, 1991 m. sausio 13-ąją žuvusio Lietuvos laisvės gynėjo, 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus Apolinaro Juozo Povilaičio sūnus Robertas Povilaitis, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Romas Gudaitis. Renginyje taip pat kalbės aktorius, režisierius, teatro „Lėlė“ vadovas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų karys, šaulys Paulius Tamolė, parlamento gynėjas, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus (ATAS) pareigūnas nuo pat jo įkūrimo dienos Saulius Vincentas Tulevičius.
Minėjimo metu Medininkų tragediją 1991 m. liepos 31 d. vieninteliam išgyvenusiam Lietuvos muitinės pareigūnui, Evangelikų reformatų bažnyčios dvasininkui Tomui Šernui bus įteikta 2025 m. Laisvės premija už nuopelnus kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.
Vidurdienį prie Seimo esančioje Nepriklausomybės aikštėje suplevėsuos valstybės vėliava, ceremonijai pasibaigus Vilniuje Gedimino prospektu žygiuos Lietuvos kariuomenės Garbės kuopa ir orkestras.
Vėliau žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas bus pagerbtas sostinės Antakalnio kapinėse. Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai taip pat pagerbs Laisvės gynėjus, kurie yra palaidoti Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Vilniaus kapinėse.
Seimo Konstitucijos salėje Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos, Sveikatos reikalų, Socialinių reikalų ir darbo komitetų, Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai susitiks su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiais nuo Sovietų Sąjungos agresijos 1991 metais.
Pavakare bus aukojamos Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 19 val. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje numatytas valstybinio choro „Vilnius“ koncertas – Vaclovo Augustino „Mišios už mirusius (Requiem)“.
Vilniečiai ir sostinės svečiai antradienį galės apsilankyti Seimo lankytojų centre, parlamento rūmuose esančiose Lietuvos Laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose. Čia jų lauks parodos, vyks edukaciniai užsiėmimai ir kūrybinės dirbtuvės, rengiami koncertai, veiks „Padėkos paštas“. Atvykę į Seimo rūmus gyventojai galės užpildyti specialiai šiai progai parengtą atvirlaiškį žmogui, kuriam jie nori padėkoti Sausio 13-osios proga, ir įmesti jį į čia stovėsiančią Lietuvos pašto laiškų dėžę. Laiškas bus nemokamai pristatytas adresatui Lietuvoje.
Lankytojų taip pat lauks ir atnaujintas Sausio 13-osios memorialas.
ELTA primena, kad ir kituose Lietuvos miestuose 35-ąjį kartą bus prisimenamos istorinės 1991-ųjų akimirkos, pagerbiamas žuvusiųjų už nepriklausomybę atminimas.
Sausio 13-oji – viena reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų, žyminti 1991 metų įvykius, kai Lietuvos žmonės stojo ginti savo laisvės ir nepriklausomybės. Nepaisydami sovietų kariuomenės grėsmės, tūkstančiai piliečių susivienijo prie strateginių objektų, o Vilniuje vykusios kruvinosios nakties metu žuvo 14 laisvės gynėjų, šimtai žmonių buvo sužeisti.
Naujausi komentarai