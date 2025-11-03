Lapkričio 3-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 3-oji, pirmadienis, 45 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.23 val., leidžiasi 16.41 val. Dienos ilgumas 9.18 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 4.17 val., teka 15.36 val.
Vardadieniai:
Hubertas, Melachijus, Norvainė, Silvija, Vydmantas
Datos:
Šv. Hubertas, Medžiotojų diena
Lapkričio 3-ioji Lietuvos istorijoje:
1922 — gimė rašytojas Petras Melnikas.
1926 — gimė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
1928 — gimė aktorius, poetas Kęstutis Genys. Mirė 1996 m.
1947 — gimė poetas Arvydas Ambrasas. Mirė 1970 m.
1970 — atidarytas greitkelis Vilnius–Kaunas.
1984 — mirė kompozitorius Eduardas Balsys. Gimė 1919 m.
2009 — eidamas 74-uosius metus mirė ilgametis Kauno valstybinio dramos teatro aktorius Vilhelmas Vaičekauskas.
2012 — eidama 75-uosius metus mirė lietuvių teatro ir kino aktorė Eugenija Pleškytė.
2020 — Astravo atominė elektrinė pradėjo elektros gamybą, Lietuva nutraukė komercinį elektros srautą iš Baltarusijos.
2022 — Baltarusijos žiniasklaida pranešė, jog dėl kaltinimų „ekstremizmu“ šalyje buvo sulaikyta Lietuvos pilietybę turinti mokytoja Jelena Cimbalist.
Lapkričio 3-ioji pasaulio istorijoje:
1126 — gimė Averojus, Ibn Rušd (Ibn Rušdas), Ispanijos arabų filosofas. Mirė 1198 m.
1493 — Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) atrado Dominikos salą.
1534 — Anglijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo karalius Henrikas VIII paskirtas anglikonų bažnyčios vadovu; iki šiol šias pareigas ėjo Romos popiežius.
1706 — žemės drebėjimo Italijos Abruzio miestelyje aukomis tapo 15 tūkst. gyventojų.
1801 — gimė italų kompozitorius Vincenzo Bellini (Vinčencas Belinis). Mirė 1835 m.
1901 — Paryžiuje gimė prancūzų rašytojas, menotyrininkas, visuomenės veikėjas, kovotojas ir politikas Andre Malraux (Andre Malro), sukūręs „muziejaus be sienų“ koncepciją. Mirė 1976 m.
1954 — mirė vienas žymiausių XX amžiaus prancūzų tapytojų Henri Matisse (Anri Matisas).
1970 — Čilės prezidentu prisaikdintas marksistas Salvador Allende (Salvadoras Aljendė).
1978 — Dominika tapo nepriklausoma valstybe.
1989 — šalyje nesiliaujant demonstracijoms, Rytų Vokietijos vadovas Egon Krenz (Egonas Krencas) pašalino penkis kompartijos politbiuro narius.
1992 — JAV prezidentu išrinktas Billas Clintonas (Bilas Klintonas).
1998 — už Italijos madų imperijos savininko Maurizio Gucci (Mauricijo Gučio) nužudymą teismas nuteisė 29-erius metus kalėti velionio žmoną Patrizia Reggiani Gucci (Patriciją Redžiani Guči).
1998 — buvo viešai paskelbta apie anksčiau nežinomos Didžiosios Kinijos Sienos dalies — 25 kilometrų — atradimą.
2010 — menininko Henri Matisseo (Anri Matiso) sukurta didelė bronzinė skulptūra, vaizduojanti moterį iš nugaros, buvo parduota už beveik 49 mln. JAV dolerių viename Niujorko aukcione ir nustatė naują prancūzų impresionistų darbų rekordą.
2022 — Izraelio rinkimų komisija pranešė, kad buvęs ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus) ir jo dešiniojo sparno sąjungininkai per lapkričio 1-osios rinkimus užsitikrino daugumą parlamente.
Lapkričio 3-oji šou pasaulyje:
1921 — gimė JAV kino aktorius Charles Bronson (Čarlzas Bronsonas).
1992 — „Bon Jovi“ išleido albumą „Keep The Faith“.
1998 — buvo išleisti kanadiečių dainininkės Alanis Morissette (Alanis Moriset) albumai „Supposed Former Infatuation Junkie“, „Beck's Mutations“; Celine Dion (Selin Dion) albumas „These Are Special Times“, „U2“ albumas „The Best of 1980—1990“ ir John Lennon (Džono Lenono) „Anthology“.
2010 — Niujorko valstijoje mirė „Tony“ apdovanojimo laureatas kompozitorius Jerry Bock (Džeris Bokas), sukūręs muziką Brodvėjaus hitu tapusiam 1964 metų miuziklui „Smuikininkas ant stogo“ (Fiddler on the Roof).
2014 — britų roko grupė „Simple Minds“ išleido albumą „Big Music“.
2024 — eidamas 92-uosius mirė legendinis muzikos prodiuseris, dainų autorius, kompozitorius, aranžuotojas Quincy Jonesas (Kvinsi Džounsas).
Naujausi komentarai