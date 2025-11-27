Kultūros ministerijai negavus 60 tūkst. eurų, gali nutrūkti „Sputnik“ radijo stoties blokavimas

Jo duomenimis, šiuo metu Lietuvos radijo ir televizijos centras („Telecentras“) iš savo valdomos infrastruktūros siunčia radijo signalą – „baltą triukšmą“ – tokiu pačiu radijo dažniu, kaip iš Kaliningrado srities retransliuojama „Sputnik“ programa.
Šis blokavimas vykdomas pagal Kultūros ministerijos su „Telecentru“ pasirašytą sutartį ir finansuojamas iš ministerijos asignavimų.
Visgi, pasak LRT naujienų portalo, Kultūros ministerija negavo šiai paslaugai užtikrinti kitąmet prašytų 60 tūkst. eurų. Ministerija žada ieškoti finansavimo, kad blokavimas būtų tesiamas.
„Siekiant užtikrinti Lietuvos ir ES informacinės erdvės saugumą, įskaitant visuomenės apsaugą nuo ES sankcionuotų programų turinio, Kultūros ministerija ieškos resursų, kaip užtikrinti minėtos paslaugos tiekimą ir finansavimą ateinančiais metais“, – LRT portalui nurodė ministerija.
Kaip pažymėjo visuomeninis transliuotojas, Lietuvos pajūryje ir vakarinėje dalyje stotis buvo girdima nuo 2024-ųjų pavasario, vėliau imtasi priemonių jai blokuoti. Kurį laiką Lietuvoje veikė ir „Sputnik“ naujienų portalas, kuris šiuo metu uždarytas.
Europos Sąjunga 2022-ųjų kovą, reaguodama į Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą, uždraudė Rusijos valstybinių žiniasklaidos priemonių RT ir „Sputnik“ transliacijas visoje Bendrijos teritorijoje.
Šios žiniasklaidos priemonės laikomos Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimo propagandos įrankiais. Jos kaltinamos skleidžiančios melagingą informaciją apie Maskvos karą Ukrainoje.
