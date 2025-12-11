Įteiktos Kultūros ministerijos premijos, keli laureatai jų atsisakė

Kaip ketvirtadienį pranešė Kultūros ministerija, aukščiausi jos apdovanojimai – garbės ženklai „Nešk savo šviesą ir tikėk“ – skirti septyniems kultūrai ir menui nusipelniusiems asmenims.
Apdovanojimas įteiktas teatro kritikui, publicistui Vaidui Jauniškiui, judaikos tyrėjai, kultūros paveldo puoselėtojai Larisai Lempertienei, muziejininkui, kraštotyros ir kultūros veikėjui Olijardui Lukoševičiui.
Garbės ženklu taip pat apdovanotas dailininkas ir pedagogas Simonas Skrabulis, menotyrininkė, kultūros politikos ekspertė Vaidutė Ščiglienė, žurnalistė, fotomenininkė Lilija Valatkienė, menotyrininkė, dailės kritikė Rasa Žukienė.
Tuo metu Jaunojo kūrėjo premijas pelnė šiuolaikinės muzikos kompozitorius Kristupas Bubnelis, teatro režisierius Naubertas Jasinskas, tarpdisciplininio meno kūrėja Ieva Maslinskaitė, aktorius Robertas Petraitis, šiuolaikinio šokio atlikėjas ir choreografas Dovydas Strimaitis, teatro režisierė Eglė Švedkauskaitė.
Pasak LRT naujienų portalo, D. Strimaitis nutarė nedalyvauti apdovanojimų ceremonijoje, nurodydamas, kad priimti apdovanojimą iš ministrės rankų jam „sukeltų didelį kognityvinį disonansą“.
Choreografo teigimu, mažinamas finansavimas Lietuvos kultūros tarybai sumažins ir kūrinių kiekį, kokybę, sklaidą, o tai ypač atsilieps jauniems kūrėjams.
E. Švedkauskaitė, anot transliuotojo, ceremonijoje irgi nedalyvavo. Piniginę premiją ji ketina pasidalinti su „tais, kurie negauna nei premijų, nei tribūnos“ Lietuvoje, Ukrainoje ir Gazoje.
Kitas Jaunojo kūrėjo premijos laureatas K. Bubnelis LRT portalui patvirtino, kad solidarizuodamasis su kolegomis taip pat atsisako priimti šį apdovanojimą.
Tuo metu premija už svarbiausius tarptautinius apdovanojimus skirta režisieriui Vytautui Katkui, kuris 59-ajame Karlovi Varų kino festivalyje pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą.
V. Katkus „LRT Klasikai“ sakė vylęsis, kad po kultūrininkų mitingo situacija pagerės, tačiau pasitaręs su prodiusere jis nusprendė apdovanojimų ceremonijoje nedalyvauti.
Dalis Kultūros ministerijos premijų atsisakiusių kūrėjų akcentavo nenorintys priimti apdovanojimų konkrečiai iš socialdemokratės kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės.
Ministerija nurodė, kad premijas ketvirtadienį įteikė viceministrai Renata Kurmin ir Matas Drukteinis.
Premijos muziejininkams, švietėjams, etninės kultūros puoselėtojams
Be jau išvardytų apdovanojimų, premija už bibliotekininkystės, knygotyros mokslinius tyrinėjimus įteikta Tomui Petreikiui, už muziejininkystės darbus – M. K. Čiurlionio rinkinių skyriaus vedėjai Vaivai Laukaitienei, muziejininkei Gretai Katkevičienei ir kuratorei Danutei Gruzdienei.
Premijos už muziejų vertybių restauravimo darbus laureate tapo Valdovų rūmų restauratorė Bernadeta Rudytė, Martyno Mažvydo premiją už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai pelnė Kęstutis Gudmantas.
Taip pat Ramutei Kraujalienei, Almai Pustovaitienei ir Aldonai Mariannai Wojciechowskai (Aldonai Marijanai Voicechovskai) įteiktos trys premijos už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimą ir skleidimą.
Premijos už aktyvią veiklą kultūros centruose laureate tapo Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė.
Už geriausias kultūrinės edukacijos veiklas vaikams premija įteikta pasakų autorei Indrei Stankevičienei, už jaunimo edukaciją – teatro „No Shoes“ steigėjams Ieva Jackevičiūtė ir Raimondas Klezys, už mokymosi visą gyvenimą veiklas – Lietuvos etnografijos muziejaus paveldosaugininkams Rasai Bertašiūtei ir Valentinui Kireliui.
Metų debiuto premijos laureate tapo poetė Austėja Jakaitė, apdovanota už debiutinę eilėraščių knygą „Mėlynieji malonumai“.
Kaip ketvirtadienį publikuotame interviu BNS sakė V. Aleknavičienė, pirminį kultūros biudžeto projektą reikėjo koreguoti, nes ministerijai pavaldžios įstaigos, tarp jų – Kultūros taryba, Kino centras, Kultūros institutas, Kultūros paveldo departamentas, būtų finansiškai per daug nukentėjusios.
Dėl to nutarta po 5 proc. sumažinti suplanuotą visų kultūros srities asignavimų valdytojų kitų metų biudžetą.
