Kultūros bendruomenės protesto lyderių žinia politikams: mes esame Lietuva

Šalia Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įrengtoje scenoje kalbėjusi Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Dagnė Vildžiūnaitė teigė, jog prieš porą mėnesių susivienijusi kultūros bendruomenė „atidėjo savo kasdienius rūpesčius į šalį ir susibūrė ištariant tvirtą ne „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijoje“.
Kauno kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narys, šokėjas Marius Pinigis tvirtino, jog per šį laiką bendruomenė pajuto „valdžios manipuliavimo žaidimus, sprendimų vilkinimą, neprofesionalumą, destrukciją“.
„Kultūra valstybės valdžios formuotojų rankose, visų pirma, tapo mainų įrankiu, vėliau jų lūpose virto valkiojamu, tuščiaviduriu ir beformiu žodžiu, prisidengiant tokiais pat reikšmę ir vertę praradusiais žodžiais kaip prioritetas, valstybės stuburas, Lietuvos įvaizdžio ašis“, – kalbėjo jis.
„Lietuvoje esti tamsos, pykčio, kultūros anapusybės, su kuria reikia tvarkytis iš esmės: telktis, vienytis ir veikti“, – pabrėžė M. Pinigis.
Prieš porą mėnesių susivienijusi, kad į Kultūros ministeriją neįleistų „Nemuno aušros“ atstovų, kultūros bendruomenė mitingu sako norinti išsakyti nerimą dėl visos valstybės ateities.
Mitingo organizatoriai teigia abejojantys valdančiųjų pajėgumu apginti ne tik Kultūros ministeriją, bet ir kitas svarbias institucijas bei demokratinius procesus.
Psichologė, profesorė Danutė Gailienė susirinkusiems teigė, jog iššūkių kupinais laikais, kiekvieno pozicija tampa ypatingai svarbi.
„Mūsų šiandienos situacijoje, veikiausiai einame į gatves ir jungiamės į protestus, nebekentę melo, gūdumo, valstybės silpninimo. Kiekvienas, absoliučiai kiekvienas, esame svarbus ir svarbi. Kiekvieno ištartas ne. Kiekvieno stovėjimas už teisingumą patraukia ir kitus, nes tai stiprina bendrystę ir pasitikėjimą“, – kalbėjo ji.
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas dėstytojas Antanas Terleckas akcentavo, kad „geri ir gražūs dalykai visuomet yra trapūs“.
„Mes privalome juos ginti, to čia šiandien ir susirinkome ir privalome tai daryti, ypač tuo atveju, jeigu valdančioji koalicija ir prezidentas to nesupranta“, – kalbėjo akademikas.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus. Pareigose išbuvęs savaitę, politikas pareigas paliko.
Anot D. Vildžiūnaitės, per porą mėnesių įvyko beveik tūkstantis renginių ir akcijų pasirinkta forma prisidėjusių prie Kultūros asamblėjos siekų ir idėjų.
„Kuo daugiau mūsų, tuo sunkiau mus pavadinti jais, nes nėra jų ir mūsų“, – sakė kino prodiuserė, kino studijos „Just a Moment“ vadovė.
„Mes esame Lietuva“, – pridūrė ji.
