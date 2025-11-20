Sporto bendruomenė jungiasi prie finalinio kultūros atstovų mitingo

„Tai – ne vien kultūros akcija. Tai – visuomenės balsas, reikalaujantis atviro dialogo, skaidrumo ir pagarbos bendruomenėms, kurios kuria mūsų šalies ateitį“, – pranešime akcentavo asociacija.
Pasak jos, mitinge dalyvaus ir pasisakys žymūs šalies sportininkai: Rūta Meilutytė, Kotryna Teterevkova, Airinė Palšytė, Andrius Gudžius, Olivija Baleišytė ir kiti.
Kaip skelbta, nepaisant to, kad į Kultūros ministerijos vadovus buvo paskirta socialdemokratų atstovė, protestuojanti bendruomenė nežada nutraukti akcijų ir penktadienį organizuoja mitingą „Kokios valstybės mes norime?“, kuris vyks Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo.
Akcija vainikuos Kultūros asamblėjos protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Be to, kultūros bendruomenė veiklą žada tęsti ir toliau. Anot jų, Kultūros asamblėja tampa platesniu pilietiniu judėjimu, o protestuojančios bendruomenės reikalavimai nėra išpildyti šimtu procentu, nes nėra aišku, ar Kultūros ministerijoje tikrai nebus „aušriečių“ atstovų.
Į kultūros ministres paskirta V. Aleknavičienė ne kartą kartojo, kad jos politinėje komandoje nebus „aušriečių“ ar su šia partija susijusių asmenų. Be to, politikė teigė kovosianti dėl pakankamo biudžeto kultūrai.
