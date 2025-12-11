 Radžis parodė savo išskirtinę Kalėdų eglutę: šiemet papuošiau per minutę!

Radžis parodė savo išskirtinę Kalėdų eglutę: šiemet papuošiau per minutę!

2025-12-11 10:26
Brigita Juodelytė

Atlikėjas Radžis Aleksandrovičius jau gyvena šventiniu ritmu – socialiniame tinkle „Instagram“ jis pasidalijo, kaip šiemet papuošė savo namus Kalėdoms.

Radži Aleksandrovičius Radži Aleksandrovičius Radži Aleksandrovičius Radži Aleksandrovičius

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Žinomas dainininkas nustebino originaliu sprendimu ir elegantišku rezultatu, kuriuo sutiko pasidalinti ir su portalo skaitytojams.

Iš pradžių Radžis „Instagram“ paskyroje parodė trumpą vaizdo įrašą, kuris sulaukė smalsių gerbėjų reakcijų.

„Savo Kalėdinę eglutę šiemet papuošiau per 1 minutę! Paprasta, lengva ir gražu! Pilną rezultatą parodysiu kitame video“, – rašė Radžis.

Vaizdo įrašo stop kadras

Netrukus atlikėjas ištesėjo pažadą ir publikavo antrą įrašą, kuriame atsiskleidė visas šventinio dekoro grožis. Radžio namuose suspindo aukšta, siaura, moderni eglutė – tviskanti sidabru, žėrinti šimtais mažų švieselių. Jos viršų puošia tamsiai raudonas, prabangiai atrodantis kaspinas, suteikiantis kompozicijai išskirtinį šventinį įvaizdį.

Prie antrojo vaizdo įrašo Radžis rašė: „Kaip ir žadėjau, rezultatas gavosi neblogas! Šiemet Kalėdų eglutė mano DEIMANTINĖ. Su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, brangūs draugai ir fanai.“


View this post on Instagram


A post shared by Radži Khristov Aleksandrovič (@radzialeksandrovic)

Atlikėjas pasirinko minimalistišką, elegantišką eglutę, kuri ne tik atrodo puošniai, bet ir labai greitai bei paprastai įgavo šventinį pavidalą.

Šiame straipsnyje:
Radži Aleksandrovičius
Radžis
Kalėdos 2025
Kalėdos
Kalėdų eglė
Šventinis laikotarpis
šventės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų