Kontradmirolas: naikintuvai dronų nefiksavo nei vizualiai, nei techninėmis priemonėmis

„Du Baltijos oro policijos (misiją – ELTA) vykdantys F-16 naikintuvai buvo aktyvuoti iškart po galimų dronų sienos kirtimo. Mūsų oro erdvės stebėjimo radarais jie buvo nuvesti į galimai dronų buvimo vietas, apie pusę valandos vyko intensyvus stebėjimas, paieška, naikintuvai dronų nefiksavo nei vizualiai, nei savo techninėmis priemonėmis“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė kontradmirolas.
„Oro sąlygos yra gana sudėtingos, yra žemas debesų padas, tame aukštyje, kur buvo fiksuojamos atžymos, yra debesys – buvo labai apsunkintas jų identifikavimas“, – aiškino jis.
Pasak G. Premenecko, daugiau detalių paaiškės, kai bus atliktas tyrimas ir įvertinta visa informacija.
„Mes turime palaukti, dabar dirbame savo darbą, fiksuojame oro erdvės pažeidimus, pagal algoritmus inicijuojamas perspėjimas Lietuvos gyventojams. Tam tikros tarnybos darys analitines išvadas, informacijos vertinimas padės tas išvadas padaryti“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo kontradmirolas.
„Perspėjimo sistema yra veikianti, dirbanti, algoritmai yra pildomi. Be abejo, skirtingos gamtos sąlygos, oro sąlygos, taip pat galimų dronų intensyvumas sukelia iššūkių, bet dedame visas pastangas, kad šitos grėsmės būtų minimalizuotos, kad oro erdvės pažeidimai būtų fiksuojami, kad būtų imtasi visų priemonių, kad būtų apsaugoti Lietuvos gyventojai“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. NKVC kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Utenos rajono gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Gyventojai buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos.
Krašto apsaugos ministras patvirtino, jog buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Vėliau paskelbta apie pasikeitusį, „geltoną“ pavojų, po kiek laiko – kad grėsmės nebėra. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad objektai radaruose nebefiksuojami, NATO naikintuvai tęsia kovinį patruliavimą palei šalies sieną.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas trečiadienio rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro pavojų, įvestas geltonas grėsmės lygis. Vėliau toks įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų bei įvedamą raudoną grėsmės lygį. Jis buvo atšauktas 10.51 val. Vėliau geltonas grėsmės lygis atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Skelbta, kad į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
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