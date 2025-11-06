Kondratovičius: tikrai įsipareigojimai labai dideli

Jo teigimu, įstatyme sudėti gana griežti saugikliai ir reikalavimai, kuriuos įgyvendinti nebus paprasta.
„Nėra taip, kad nusprendžiau, paėmiau ir atsivežiau šeimos narį į mūsų šalį. Tam reikia išdirbti tam tikrą laiką, daugiau kaip trejus metus nekeisti darbo Lietuvoje (...) Tie žmonės, kurie atvažiuoja, turės turėti sveikatos draudimą, gauti registraciją, turi būti garantuotas jų išlaikymas, jie turi būti nepavojingi mūsų šaliai“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė ministras.
Taip jis komentavo grupės parlamentarų siūlymą neleisti Lietuvoje dirbančių imigrantų šeimų nariams atvykti gyventi į šalį šeimų susijungimo pagrindu.
Pasak V. Kondratovičiaus, teiginiai, kad šeimų susijungimo pagrindu į Lietuvą gali atvykti apie 60 tūkst. užsieniečių, perdėti.
Jis pabrėžė, kad šeimos narius į Lietuvą norintys atsivežti užsieniečiai turės užtikrinti po 1500 eurų išlaikymą kiekvienam asmeniui.
„Tikrai įsipareigojimai labai dideli. (...) Jeigu matysime, kad ta tendencija didės, tada žiūrėsime, bet šiandien, sakau, reikia dar įrodyti, kad tas asmuo turi, tarkime, perspektyvą toliau pasilikti Lietuvoje. Jis turi dėti pastangas išmokti lietuvių kalbą, dirbti, visa kita“, – tvirtino vidaus reikalų ministras.
BNS rašė, kad dešimt Seimo narių trečiadienį įregistravo pasiūlymą iš Užsieniečių teisinės padėties įstatymo išbraukti nuostatas, numatančias galimybę suteikti leidimą gyventi Lietuvoje užsieniečiams, kurių šeimų nariai jau turi tokius leidimus ir gyvena Lietuvoje.
Vieno iš projekto autorių Vytauto Sinicos teigimu, neįgyvendinus šio pokyčio, nuo kitų metų pradžios į Lietuvą papildomai gali atvykti apie 60 tūkst. užsieniečių, kurių išlaikymo našta tektų Lietuvos mokesčių mokėtojams.
Migracijos departamento duomenimis, spalį leidimą gyventi Lietuvoje turėjo 211,7 tūkst. užsieniečių, didžiąją jų dalį – 77 tūkst. – sudarė Ukrainos piliečiai ir 51 tūkst. – Baltarusijos.
Naujausi komentarai