Kokių orų sulauksime pirmoje rugsėjo pusėje?

Kiek tokia šiluma dar užsibus ir kokios laukti rudens pradžios, plačiau papasakojo sinoptikas Jan Voitkevič.
– Kodėl taip karšta ir kiek tos šilumos galime tikėtis?
– Vasarą dabar tiesiog yra srautas dėl anticiklono gūbrio iš pietvakarių. Iš Pietų Europos ateina labai karštas oras. Dėl to turime 28 laipsnius šilumos ir laukiame iki 32 pietų Lietuvoje. Tai yra labai aukšta temperatūra. Bendrai šils beveik visoje Lietuvoje, išskyrus, aišku, pajūrį – ten bus kiek vėsiau, bet vis tiek apie 24 laipsnius šilumos.
– Kodėl pajūris vasaros pabaigoje tampa tarsi liūdnesne vieta?
– Ten ir dabar lyja. Taip yra dėl to, kad į vakarus nuo mūsų yra ciklonas, kurio frontinė sistema yra pajūris. Tas ciklonas priartės jau naktį į didesnę Vakarų Lietuvos pusę – ten palis. O šeštadienį beveik visą Vakarų Lietuvą užklups trumpi lietūs su tuo pačiu frontu. Vilnius lietaus sulauks tik sekmadienį.
– Šeštadienį rytiniuose rajonuose dar galime tikėtis pakankamai giedrų orų ir tokio paties karščio?
– Vėliau po truputį kiek atvės, bet bus saulėta, be lietaus. Temperatūra kiek nukris, bet vis tiek laukiame iki 29 laipsnių šilumos kai kur.
– Kokios tolimesnės prognozės, pavyzdžiui, pirmoje rugsėjo pusėje?
– Pirmoji rugsėjo pusė bus vėsesnė. Rugsėjo pirmąją – be lietaus, antrąją taip pat, bet temperatūra sieks tik 20–25 laipsnius šilumos, nes būsime šaltojo fronto užnugaryje. Tai lems tikrai vėsesnį orą ir vėsesnį vėją. Tačiau vėliau, po trečiadienio lietaus, turėtų užslinkti anticiklono gūbrys, su kuriuo sulauksime daugiau saulės ir aukštesnės temperatūros.
– Kuriose šalies vietose palankiausia mėgautis šiluma šį savaitgalį?
– Reikėtų važiuoti labiau į Rytų Lietuvą, Pietryčių Lietuvą. Tai – Alytaus, Vilniaus, Utenos apskritys – jos bus šilčiausios. Ten temperatūra sieks 27–29 laipsnius šilumos. Sekmadienį, aišku, bus kiek vėsiau dėl užslinksiančio lietaus, bet šias apskritis lietus turėtų pasiekti tik antroje dienos pusėje. Tad pirmoji pusė turėtų būti vis dar maloni.
