Klimatologas atskleidė, kiek dar tęsis žiema

– Kokia buvo ši žiema? Ar sulaukėme kokių rekordų?
– Ši žiema buvo kontrastinga. Gruodis, kuris laikomas žiemos mėnesiu, buvo labai šiltas – pagal šiltumą jis užėmė ketvirtą vietą nuo praėjusio amžiaus. Ypač išsiskyrė pirmieji du dešimtadieniai. Ryškesnė žiema prasidėjo nuo Naujųjų metų ir tęsiasi iki dabar – su šaltesniu laikotarpiu ir gausesniu sniegu, nuo kurio pastaraisiais metais buvome atpratę.
– Kuo ši žiema išsiskiria sniego kiekiu ir šalčiu?
– Tokį gausų sniegą, koks fiksuotas Vakarų Lietuvoje, paskutinį kartą matėme maždaug prieš penkiolika metų. Panašiai snieginga buvo 2010–2011 metų žiema – tuomet Telšiuose sniego danga siekė net 72 centimetrus, šiemet – apie 50. Žemiausia šios žiemos temperatūra siekė -23,8 °C, ji buvo fiksuota Raseiniuose. Prieš dvejus metus temperatūra buvo nukritusi net iki -28 °C, tad šalčiai nėra beprecedenčiai, tačiau žmonės juos greitai pamiršta.
– Ar galima sakyti, kad žiema „sugrįžo su trenksmu“?
– Praėjusiais metais iš esmės neturėjome tikros žiemos, todėl šių metų vaizdas daugeliui atrodo itin ryškus. Tačiau objektyviai vertinant, tokio šalčio nebuvome matę apie dvejus metus, o tokio sniego – apie penkiolika metų.
– Kodėl šiemet sulaukėme tokios žiemos?
– Orus visada lemia vyraujančios oro masės. Šiuo metu į mūsų regioną plūsta šiaurinės, arktinės oro masės. Dar sezono pradžioje buvo prognozuojama, kad galimi šalčio įsiveržimai visame Šiaurės pusrutulyje. Šiemet arktinis sūkurys yra silpnesnis, todėl šaltas oras lengviau prasiveržia į pietus, taip pat ir į mūsų regioną.
– Ko tikėtis artimiausiomis savaitėmis – ar greitai sulauksime atšilimo?
– Vertinant preliminarias, eksperimentines prognozes bent keturioms savaitėms į priekį, ryškesnio atšilimo kol kas nesimato. Temperatūra turėtų išlikti šiek tiek žemesnė nei daugiametis vidurkis. Tai nereiškia didelių šalčių, tačiau reiškia, kad žiema dar tęsis.
– Ar sniegas laikysis?
– Taip. Kol vyraus neigiama temperatūra, sniego danga turėtų išlikti.
– Vadinasi, žieminės striukės dar prireiks?
– Taip, žiema dar niekur nesitraukia, tad kol kas galime ja džiaugtis.
