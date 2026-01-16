Meteorologai skelbia, kad ledo storis ant marių tiek Nidoje, tiek Ventėje siekia 13 centimetrų. Vietomis žvejai pastebi, kad Nidos uoste vis dar esama pavojingų, neužšalusių properšų. Šios vietos išlieka pavojingos net ir spaudžiant šaltukui, todėl lipantys ant marių raginami griežtai aplenkti uosto zonas.
Pasakiškas vaizdas: nufilmavo, kas vyksta ant Kuršių marių
2026-01-16 10:34
Socialiniame tinkle „Facebook“ „Kas vyksta Neringoje“ pasidalijo vaizdu. Ant Kuršių marių ledo – pati didžiausia čiuožykla su puikiu ir lygiu ledu.
Pasakiškas vaizdas: nufilmavo, kas vyksta ant Kuršių marių / Vaizdo įrašo stop kadras
Naujausi komentarai