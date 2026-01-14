Specialistas paaiškino, kaip žiemą elgtis su augalais

– Žiemą gražu, jauku, bet kaip augalams – ar jie nukenčia?
– Situacija labai įvairi. Kai kuriems augalams sniego danga yra naudinga, nes apsaugo nuo šalčio. Jeigu būtų stiprus šaltis be sniego, dalis augalų po tokios žiemos paprasčiausiai iššaltų. Po natūralia sniego danga jie peržiemoja sėkmingai. Tačiau jeigu augalai pasodinti šalia takų, kur sniegas valomas ir metamas ant jų, sniego gali būti per daug. Tokiu atveju augalai pradeda šusti, gali kilti problemų. Natūrali sniego danga kai kuriems žemiems, iš šiltesnių kraštų kilusiems augalams yra palanki.
– O kaip didesni augalai – ar jiems sniegas pavojingas?
– Tai priklauso nuo augalo. Jei augalas nuo sniego nepraranda lajos formos, neišlinksta ir neišvirsta, sniego danga gali net šiek tiek apsaugoti nuo šalčio. Tačiau yra augalų, kuriuos sniegas lenkia, deformuoja ar net gali išversti. Tokiais atvejais augalas gali ir nelūžti, bet norint atkurti jo lajos formą vėliau reikės rišti, formuoti ir tam prireiks ne vienerių metų.
– Jeigu kieme turime pušį, eglę ar kadagį, ar teisinga nuo jų purtyti sniegą?
– Daugeliu atvejų taip, tačiau svarbu žiūrėti, ar sniegas lengvai nusipurto. Jokiu būdu nereikėtų augalų draskyti ar daužyti. Jeigu sniegas lengvas ir atsiskiria lengvai, jį galima nupurtyti. Jeigu sniegas prišalęs, geriau elgtis atsargiai. Tokiais atvejais dalį sniego galima palikti, nes jis padeda augalui išlaikyti lajos formą ir apsaugo nuo šalčio.
Nedidelė sniego danga dažniausiai augalams naudinga, tačiau kai ant jų suverčiami dideli sniego kiekiai, poveikis tampa žalingas.
– O kaip su į žemę pasodintomis gėlėmis – ar dar verta jas dengti, jei jau užkrito sniegas?
– Jokiu būdu sniego nukasinėti nereikėtų. Sniegas atlieka apsauginę funkciją nuo šalčio. Jeigu nespėjome rudenį pridengti rožių ar kitų jautresnių augalų, sniegas dažnai atstoja tą apsaugą. Lietuvoje orai permainingi – sniegas gali nutirpti, vėliau vėl stipriai atšalti. Jei matome, kad atšilo ir prognozuojamas stiprus šaltis, galima lengvai pridengti jautresnius augalus, pavyzdžiui, eglės šakomis. Tačiau dažniausiai arba augalus pridengiame rudenį, arba paliekame sniegui juos saugoti.
– Kodėl nereikėtų ant augalų suversti sniego nuo takų?
– Nedidelė sniego danga dažniausiai augalams naudinga, tačiau kai ant jų suverčiami dideli sniego kiekiai, poveikis tampa žalingas. Viena problema – didelis svoris, kuris gali fiziškai pažeisti augalą. Kita problema – ilgai laikantis storas sniego sluoksnis. Pavasarį augalas po juo pradeda šusti. Tokiu atveju sniegas tampa nebe apsauga, o pertekliniu krūviu, galinčiu augalą deformuoti ar net sulaužyti.
