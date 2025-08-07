Kištukai įveiks vėžį?

Apsaugos net nuo žaibo
Kištukus į rozetes Robertas Mackevičius gamina pats ir savo gaminius vadina tokiais skambiais vardais kaip „Magma“ ar „Euforija“.
„Euforijos“ kištukas esą energiją spinduliuoja į lauką, o štai „Magmos“ kištukas esą padarytas taip, kad pirmiausia energija „eitų“ į sieną ir sklistų laidais.
„Jei įjungsite dvi „Euforijas“ priešingose sienose, galite pajusti transo būseną. Gali jaustis kitokia būsena, panaši į alfa bangas“, – taip apie savo gaminius „YouTube“ kanale kalbėjo R. Mackevičius.
Jei kambaryje bus įjungti skirtingų rūšių kištukai, esą prasidės energijos srauto judėjimas.
Taip pat R. Mackevičius tvirtina, kad „Euforijos“ kištukas apsaugojo nuo žaibo išlydžio.
Neva į namą pietų Lietuvoje pataikius žaibui, visuose butuose sudegė buitinė aparatūra, išskyrus vieną butą, kur buvo įjungtas šis stebuklingas kištukas.
R. Mackevičius tvirtino, kad kištukas esą ramina, padeda užmigti, „nuima“ galvos skausmą ir nuramina vaikus.
R. Mackevičiui ėmus socialiniame tinkle tvirtinti, kad jo kištukai gali išgydyti vėžį, tarp šios informacijos stebėtojų kilo pasipiktinimo banga.
Tačiau piktinosi ne visi. Buvo ir tikinčiųjų.
„Čia – ne aferistai. Čia normalus, veikiantis puslapis, kur galite nusipirkti rozetės kištuką, kuris kažkuo apklijuotas ir, įkišus į rozetę, išgydys vėžį. Tik jeigu ketvirtoji stadija, tai, sako, reikės daugiau padirbėti. Gal net daugiau kištukų nupirkti“, – teigė Antanas, viešai pasidalijęs savo pastebėjimu apie keistą gydūną.
R. Mackevičiaus įraše buvo tvirtinama, kad vėžį padeda įveikti jo gaminiuose naudojamas orgonitas.
Orgonitas yra medžiagų mišinys, kuris, kaip teigia R. Mackevičius, turi gebėjimą transformuoti neigiamą energiją į teigiamą.
Paprastai jis gaminamas iš dervos, metalo drožlių, varinių vielelių, kristalų, įspaustų į formą.
Už vieną – 40 eurų
Stebuklus darantį kištuką R. Mackevičius pardavinėjo už 40 eurų, akcijų metu siūlė po 35 eurus už vienetą.
Aktyviau savos gamybos kištukus veikėjas reklamuoja socialiniuose tinkluose ir „YuoTube“ kanale.
Daugelis piliečių ne tik suabejojo šio veikėjo produkcijos patikimumu, bet viešai uždavė klausimą – kaip tokią prekybą vertina valstybinės institucijos, privalančios kontroliuoti tiek elektros prekių, tiek medicininės įrangos pardavimą?
„Kad nebūtų klaidinami žmonės ir nebūtų pardavinėjami gaminiai su nepagrįstais teiginiais ar be reikiamų sertifikatų. Kai į elektros tinklą jungiamas visiškai neaiškus daiktas, neturintis nei CE ženklinimo, nei saugos, nei kokybės sertifikatų, kas žino, kokia ten kokybės kontrolė? Tokie gaminiai gali būti ne tik apgaulė, bet ir potencialūs gaisro sukėlėjai“, – pastebėjo vienas pilietis ir uždavė klausimus tarnyboms.
Kitas žmogus taip pat pastebėjo, kad į elektros tinklus jungiami savadarbiai prietaisai gali kelti rimtą grėsmę.
„Apgailėtina matyti, kaip namų sąlygomis „sulipdyti“ pseudoprietaisai yra reklamuojami kaip „kristalų energiją perduodantys“ gydymo įrenginiai. Jūs siūlote gaminį, kuris jungiamas į elektros tinklą – tai yra pavojingas elektros įrenginys pagal ES reglamentus. Ar turite CE žymėjimą, EMC testus, RoHS atitiktį ir saugumo sertifikavimą? Pagal Elektros įrenginių saugos taisykles (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1 548) ir Direktyvą 2014/35/ES be sertifikatų toks gaminys negali būti platinamas“, – pastebėjo pilietis.
O štai teiginiai apie onkologinių ligų „sutvarkymą“, pasak jo, yra tiesioginis Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo pažeidimas, draudžiantis reklamuoti negaliojančius ar nepagrįstus medicininius įrenginius.
„Tai taip pat gali būti vertinama kaip sukčiavimas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnį – pelnymasis iš klaidinamų žmonių sveikatos sąskaita“, – tikino vyras, dar išvardijęs daugybę tarnybų, kurioms derėtų užsiimti šio prietaiso pardavėjo patikrinimu.
R. Mackevičius netrukus po tokių viešų pastabų pašalino savo pranešimą apie tai, kad jo kištukai gydo vėžį.
Tačiau viešai platinto skelbimo ekrano nuotrauką išsaugojo ne vienas žmogus.
Prikels ir iš numirusiųjų?
Pats R. Mackevičius net pagrasino teismu vienam žmogui, kai šis viešai pasidalijo savo abejonėmis.
R. Mackevičius reikalavimus atsiprašyti išpyškino su baisiomis gramatinėmis klaidomis.
Vyras savo tekstuose nesugeba taisyklingai parašyti nė vieno sakinio.
„Ieškokit gero advokato,jums reikės savo „tiesą“ įrodinėt teisme,eisim iki galo . Kitam kartui,prieš rašant nesamones,įsitikinkit ,kad jūs turit gerų mokslinių žinių,ęsat tos srities specialistas,turit DAIKTINIUS IRODYMUS ir „nukentėjusių“ sąrašą. Jūs turit TRIS DIENAS pasidaryt video,sėkmės ! Viska nukopijuota,viskas bus panaudota dabar prieš jus patį.Tai itą kartą tegu liežuvis nebėgs prieky proto,nes tai kainuos ir gėda bus prieš kitus..“, – rašė R. Mackevičius (kalba netaisyta).
Tačiau toks neraštingas emocijų proveržis tik prajuokino. Kai kurie žmonės ėmė ironizuoti.
„O trifaziam tinklui versijos nėra paleista į prekybą? Gal daugiau galios padavus ir iš numirusių prikeltų“, – paklausė vienas humoro nestokojantis pilietis.
Penktos kategorijos elektrikas
R. Mackevičius net įrašė vaizdo kreipimąsi, kuriame aiškino, kad išmano tai, ką daro.
Neišmanėlius vyras siuntė pasidomėti, kokia energija supa ir kaip ją reikia neutralizuoti.
Bet vis tik R. Mackevičius džiaugėsi reklama, nors ji ir neigiama, ir gyrėsi padidėjusiu susidomėjimu jo gaminiais bei menkinančiai atsiliepė apie oponentus, vadino juos „gimusiais šliaužioti“.
„Aš esu penktos kategorijos elektrikas. Aš puikiai žinau, kokios medžiagos laidžios elektrai, kurios – ne. Aš padarau taip, kad žmonėms būtų saugu“, – tikino R. Mackevičius.
Dienraštis tiesiogiai pasiteiravo paties R. Mackevičiaus, kaip veikia jo gaminiai.
Vyras spyriojosi nenorėdamas kalbėti, išgirdęs, kad kreipiasi žurnalistai. Jis puolė piktintis žiniasklaidininkais, reiškė nepasitenkinimą tais, kurie abejoja jo veikla.
„Tai daiktai tiems, kurie pajaučia, kad tai reikalinga. Tie, kas nebandė, rašo, kad tai „feikas“. Niekas jų nepirktų. Puslapis veikia nuo 2012 metų. Žmonės vieni per kitus rekomenduoja savo draugams. Kažkam gintaro apyrankė yra gerai, o kažkam reikia mineralinių akmenų“, – kalbėjo R. Mackevičius.
Vyras atsiliepė feisbuko paskyroje „Baltic Orgonite – Lietuviškas Orgonitas“ skelbiamu telefono numeriu, bet kažkodėl pokalbio metu vengė pasakyti savo pavardę.
Dienraštis tiesiai klausė R. Mackevičiaus, kodėl jis savo gaminių reklamoje mini vėžio gydymą.
„Iš kur jūs ištraukėte? Žmonės nesupranta, painioja, kiek žmonių protas yra atsilikęs“, – kitus kaltino R. Mackevičius.
„Būna.paklausia žmonės dėl Onko ligų...Orgonitas sutvarko.atstato 1.2.3 O paskutinėj 4-oji reik daugiau padirbėti“, – rašė R. Mackevičius (kalba netaisyta).
Tai pacitavus žmogus sutriko ir suko kalbą kitur.
Jis aiškino, kad negalėjo surašyti visos norimos paskelbti informacijos, nes netilpo visi žodžiai skelbimo laukelyje.
„Aš jums nieko daugiau neaiškinsiu, nes jums „nedaeis“. Jūs ne tos grupės žmogus. Tai ne vėžio gydymas, o balto triukšmo nuėmimas. Tai ne vaistai, tai energija, kuri pasipildo. Todėl žmogus pradeda sveikti. Apie orgonito veikimo principą parašyta daug. Tai ne gydo, o padeda išgyti“, – dienraščio žurnalistei aiškino R. Mackevičius.
Vyro klausta ir to, ar jis ieško lengvatikių ir kodėl jo tekstuose – vienos klaidos?
„Aš nesu dvejetukininkas. Prie ko čia raštingumas?“ – pyktelėjo R. Mackevičius ir paskubėjo atsisveikinti.
Žurnalistams vis tik dar spėjus užduoti klausimą, ar moka mokesčius, ar registravęs įmonę ir turi leidimus prekiauti, vyras teatsakė, kad užsienyje moka už tinklalapį.
„Mes mokame už puslapį ir atskirai už gamybą, už prekes“, – tikino R. Mackevičius ir pridūrė, kad jo įmonė registruota Anglijoje.
„Jūs tokie žmonės, kad aš pasakysiu viena, pasakysiu du, o jūs parašysite dešimt. Viso gero. Nenoriu daugiau šnekėti“, – pokalbį baigė R. Mackevičius.
Turi 15 tūkstančių sekėjų
Psichologas bei visuomenės veikėjas Vytautas Čepas stebėjosi, kodėl neva sveikatinimo įrenginius pardavinėjančiu veikėju iki šiol nesusidomėjo valstybinės institucijos, kurios turėtų kontroliuoti, kokios prekės patenka į rinką.
„Kai žmogus serga onkologine liga, jis griebiasi šiaudo. Toks gali griebtis ir kištukų. Žmonės jaučiasi nesaugūs, nejaučia tvirto pagrindo po kojomis, todėl žmonės leidžiasi į visokias kvailystes. O nuo kvailumo tie kištukai negydo?“ – juokėsi V. Čepas.
O nuo kvailumo tie kištukai negydo?
Jis prisiminė acto garintojus ir „chimtreilų“ ekspertus.
„Visa bėda ta, kad kiekvienas dabar gali eiti į socialinius tinklus, „YouTube“ kanalą ir dėtis ekspertu. Anksčiau viešas žodis priklausė žurnalistams, knygų autoriams. Jei jau laikraštis ką parašydavo, buvo labai svarbu. O dabar bet kas ir bet ką rašo, ir tuo masiškai tikima“, – kalbėjo V. Čepas.
Juokas juokais, bet R. Mackevičiaus paskyra „YouTube“ paskyroje turi 15,5 tūkst. sekėjų.
„O štai tai man kelia nerimą. Baisu net pagalvoti. Labai daug žmonių yra silpnesnių nervų, prastesnio išsilavinimo. Jų bukapročiais nepavadinsi. Bet jie viskuo tiki. Gal įtempta atmosfera verčia tokius ieškoti nusiraminimo? Tai karo grėsmė, tai koks dronas ar atominis karas. Visa tai žmonių galvose kelia sumaištį. Patiklūs ir neišsilavinę žmonės užkimba ant tokio kabliuko“, – svarstė psichologas.
V. Čepas prisiminė, kad per trumpą laiką Lietuvoje lengvatikiai sukčiams atidavė septynis milijonus eurų.
„Ką tai rodo? Sukčiai ir aferistai tapo visiškai nevaldomi. Šimtus milijonų eurų pasaulyje sukčiai išviliojo remdamiesi primityvia istorija – esą kažkokia vėžiu serganti moteriškė nori padovanoti savo turtą bet kam, tik atsiųsk savo banko prisijungimo kodus. Sukčiavimas veikia kaip pramonė. Dirbti nereikia, tik ieškok kvailių“, – pastebėjo V. Čepas.
Pasaulis – išprotėjęs
V. Čepas, išgirdęs, kad kištukus gamina penktos kategorijos elektriku prisistatantis buvęs kaunietis, tik nusijuokė.
„Iš viso tarybiniais laikais septynios kategorijos elektrikų buvo. Tai aukščiausios neįveikė? Elektros lemputės jau negali įsukti. Neleidžia kategorija“, – juokėsi V. Čepas.
Psichologas perspėjo, kad vienintelis būdas sąmoninti visuomenę – aiškinti, kalbėti ir perspėti.
„Jei esi iš tiesų pamišęs, tai tau visas pasaulis atrodo kvailesnis už tave. Kiek aš tokių visokių veikėjų esu matęs savo kabinete. Tačiau jei žmogus nuo vėžio ieško kištuko, reikia su juo kalbėtis. Taip, jis išgyvena stresą, jis jaučiasi nesaugus. Bet sveiko proto nevalia pamesti. Pasaulis, deja, yra išprotėjęs. Tam tikrais momentais liga visada paūmėja“, – pastebėjo V. Čepas.
Pastaraisiais metais psichologas pastebi daugybę beprotiškų iniciatyvų.
„Kad kas actą garina, tai dar nieko tokio. Tegul, kol nepabrango. Bet socialiniuose tinkluose įtikinėjama skambinti tam tikru numeriu, nes karas baigsis. Esą reikia visiems skambinti Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino meilužei, ir tada karas baigsis. Kokiu idiotu reikia būti, kad tuo patikėtum?“ – pečiais gūžčiojo V. Čepas.
Jis pripažino, kad ir sveikatos sistema dirba prastai.
„Pas bet kokį specialistą pusmečio eilė. O kai gyveni kaime, neturi mašinos ir pinigų nuvažiuoti į privačią kliniką, pradedi ieškoti stebuklingų kištukų. Žmonės ir už vielos kabinasi. Tai – vilties netekę žmonės. Šitai lemia prigimtis, auklėjimas, patirtos traumos. Šiaip dauguma – įvairiai sužaloti. Todėl jie tiki „chimtreilais“, kištukais su epoksidu. O dažniausiai tokie yra jokių mokslų nebaigę ar tik vos vos prasimokslinę“, – svarstė V. Čepas.
