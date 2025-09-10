Kęstutis Budrys po Lenkijos sprendimo: tai rodo situacijos rimtumą

„Žinome tai, kad Lenkija paprašė 4-o straipsnio konsultacijų. Visi tie precedentai, kai vykdavo 4-ojo straipsnio konsultacijos NATO, (...) visi tie svarstymai pasibaigdavo konkrečiais sprendimais. Ką papildomai NATO turi ir gali padaryti?“ – žurnalistams trečiadienį kalbėjo užsienio reikalų ministras.
„Tai (4-ojo straipsnio aktyvavimas – BNS) visų pirma rodo, kad sąjungininkai šią situaciją vertina labai rimtai ir kad tikėtina bus papildomai pajėgumai čia regione“, – pridūrė jis.
Pagal NATO 4-ąjį straipsnį, bet kuri valstybė narė gali sušaukti skubias derybas, jei jaučia, kad jų „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus.
Tai jau aštuntas kartas, kai buvo pritaikytas šis straipsnis nuo Aljanso įkūrimo 1949 metais.
Trečiadienio derybos jau yra trečias kartas, kai buvo aktyvuotas 4-asis straipsnis dėl Rusijos įsiveržimų ir invazijos į Ukrainą.
NATO kolektyvinis saugumas grindžiamas 5-ojo straipsnio principu: jei užpuolama viena narė, ją gina visas Aljansas.
Šis straipsnis nuo Aljanso sukūrimo buvo aktyvuotas tik vieną kartą – po 2001-ųjų rugsėjo 11-osios išpuolių Jungtinėse Valstijose.
